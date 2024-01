Pourquoi certaines personnes ont plus de rides que d’autres ?

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude révèle le lien potentiel entre les signes de vieillissement de la peau, comme les rides, et le microbiome cutané, cet ensemble de micro-organismes (bactéries, champignons...) vivant à la surface de l’épiderme.

Les chercheurs ont découvert, d’une part, "une association positive entre la diversité du microbiome cutané et les rides des pattes d'oie", et d’autre part, "une corrélation négative entre la diversité du microbiome et la perte d'eau transépidermique".

Le soleil, le mode de vie ou encore la pollution ne seraient donc pas les seuls facteurs – avec l’avancée de l’âge – mis en cause dans le développement des rides : les bactéries nichées sur notre peau jouent aussi un rôle majeur.

"Avec l’âge et l’exposition aux UV, notre peau devient plus sèche et nous prenons des rides. Mais vous avez probablement remarqué que certaines personnes ont une peau plus jeune que d'autres du même âge." Pourquoi une telle injustice devant le temps qui passe ?

Une nouvelle étude, publiée dans la revue Frontiers in Aging, met en évidence le lien potentiel entre les signes de vieillissement de la peau, comme les rides, et le microbiome cutané, cet ensemble de micro-organismes (bactéries, champignons...) vivant à la surface de l’épiderme.

Des microbes liés à l’âge chronologique, d’autres associés aux rides

Pour ce faire, les chercheurs du Center for Microbiome Innovation à San Diego (Etats-Unis) et de L'Oréal Recherche & Innovation ont examiné les données recueillies au cours de treize études passées qui ont inclus, au total, plus de 650 participantes âgées de 18 à 70 ans.

"Des travaux antérieurs ont montré que les types de microbes sur notre peau changent de manière assez prévisible avec l'âge, écrivent-ils dans un communiqué. En utilisant des méthodes statistiques avancées, nous avons pu dissocier les microbes associés au simple âge chronologique et les microbes associés spécifiquement aux signes de vieillissement cutané tels que les rides de pattes d’oie." C'est la première étude du genre à opérer cette distinction.

De nouveaux biomarqueurs microbiens liés aux signes du vieillissement cutané

Les chercheurs ont ainsi découvert, d’une part, "une association positive entre la diversité du microbiome cutané et les rides des pattes d'oie", et d’autre part, "une corrélation négative entre la diversité du microbiome et la perte d'eau transépidermique", qui correspond à la quantité d’eau s'évaporant à travers la peau. Le soleil, le mode de vie ou encore la pollution ne seraient donc pas les seuls facteurs – avec l’avancée de l’âge – mis en cause dans le développement des signes liés au vieillissement cutané : les bactéries nichées sur notre peau jouent aussi un rôle majeur.

"S’il est prématuré d'en déduire un lien de causalité [...] cette recherche est révolutionnaire dans l'identification de nouveaux biomarqueurs microbiens spécifiquement liés à des signes visibles de vieillissement comme les rides, estiment les scientifiques. Cela marque une étape importante vers le développement de technologies pour une peau plus saine et plus jeune."