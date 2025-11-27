Cancer colorectal, obésité : un déséquilibre du microbiote en cause

L'ESSENTIEL Le microbiote intestinal est lié à l'obésité et au cancer colorectal.

Des bactéries spécifiques, comme Fusobacterium nucleatum et Escherichia coli, sont associées à un risque accru de cancer colorectal.

Le microbiote intestinal peut aussi être une cible thérapeutique pour les maladies métaboliques et le cancer du côlon.

S’il était encore nécessaire d'apporter des preuves que le microbiote intestinal a un impact important sur notre santé, les travaux, menés par l’université du Missouri-Columbia, enfoncent le clou. Les chercheurs ont mis en évidence qu’un déséquilibre de la flore intestinale déclenche une inflammation et accroît les risques d’obésité, de syndrome métabolique ou encore de cancer colorectal.

Cette nouvelle étude a été publiée dans la revue Oncoscience, le 7 novembre 2025.

Certaines bactéries du microbiote augmentent le risque de cancer du côlon

Pour faire le point sur l’influence du microbiote sur l’obésité, le syndrome métabolique et le cancer colorectal, les scientifiques ont repris l’ensemble des recherches publiées sur le sujet entre 2000 et 2025. Ils ont passé les données et informations au crible.

L’équipe a alors remarqué que les perturbations du microbiote intestinal – souvent induites par l'alimentation occidentale, l'exposition à des facteurs environnementaux et les habitudes de vie – peuvent favoriser l'inflammation et des modifications métaboliques néfastes. Plus précisément, elles peuvent déclencher une inflammation et accroître le risque de cancer.

Il est par ailleurs confirmé qu’une hausse des taux des bactéries Fusobacterium nucleatum, Bacteroides fragilis et Escherichia coli sont associées au cancer colorectal. Ce lien est porté par différents mécanismes comme les lésions de l'ADN, l'inflammation chronique et l’inhibition du système immunitaire. Dans l'obésité et le syndrome métabolique, la présence de bactéries pro-inflammatoires et une diversité microbienne réduite sont associées à une résistance à l'insuline et à une accumulation de graisse.

Le microbiote intestinal peut aussi aider à soigner les patients

Pour les chercheurs, le microbiote n’est pas seulement un facteur de risque du cancer colorectal, de l’obésité et du syndrome métabolique. Il peut aussi être une cible thérapeutique.

"La composition microbienne, la production de métabolites et la modulation immunitaire créent collectivement des voies qui favorisent la santé ou, au contraire, induisent la maladie, offrant ainsi des perspectives de dépistage précoce, de prévention et d'intervention thérapeutique", écrivent les auteurs dans leur article. Ils rappellent notamment qu’il est déjà possible de dépister le cancer du côlon via une analyse microbienne des selles. De plus, des thérapies à base de microbiotes ont été approuvées par la FDA, l'agence du médicament américaine.

"Parallèlement, l'intégration de la science du microbiote dans les initiatives nationales – des recommandations nutritionnelles aux stratégies de prévention du cancer – pourrait transformer en profondeur la politique de santé publique", assurent-ils dans leur communiqué.