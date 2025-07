Microbiote : inhaler des poussières agricoles affecte les bactéries intestinales

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude menée sur des souris, l'inhalation de poussières agricoles impacte le microbiote intestinal.

Les chercheurs ont observé une diminution des bonnes bactéries présentes dans le microbiote et des concentrations de certains composés essentiels dans l'intestin.

La perméabilité de la barrière intestinale était aussi plus importante, ce qui est associé à diverses pathologies chroniques comme le diabète de type 1.

L’air que l’on respire à la ferme n’affecte pas que les poumons. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Journal of Applied Toxicology, inhaler des poussières d’élevages peut aussi avoir de lourdes répercussions sur notre santé intestinale.

Diminution des bonnes bactéries intestinales

Lors de précédents travaux, les scientifiques avaient déjà montré l’impact des poussières agricoles sur la santé pulmonaire. L’exposition était liée à un risque d’inflammation pulmonaire. “L'exposition à la poussière d'élevage porcin, riche en bactéries et en endotoxines, a provoqué une inflammation des voies respiratoires et un passage plus important de produits bactériens intestinaux dans la circulation sanguine chez nos modèles de souris, explique Meli'sa Crawford, première autrice de l'étude, dans un communiqué. Mais ce qui est particulièrement frappant, c'est l'impact que nous avons observé sur le microbiome intestinal et le métabolisme.”

Lors de ces nouveaux travaux, les scientifiques ont exposé des rongeurs, pendant trois semaines et par voie intranasale, à un échantillon de poussières issues d’un élevage porcin. Leur étude se concentrait donc sur les conséquences sur la santé intestinale et sur le microbiote.

“La poussière agricole est riche en particules fines et en bactéries résistantes, présentant une menace complexe pour la santé des travailleurs agricoles, détaille Declan McCole, l’un des auteurs. Nos travaux antérieurs ont montré que l’extrait de poussière de porc inhalé conduit à une inflammation pulmonaire neutrophile. Nous montrons maintenant le lien avec le dysfonctionnement de la barrière intestinale et le déséquilibre microbien, soulignant la nécessité d’une amélioration des protections en matière de lieu de travail pour les travailleurs agricoles pour atténuer les conséquences sur la santé à long terme.”

Dans le détail, les scientifiques ont obtenu les résultats suivants chez les souris :

Diminution des bonnes bactéries présentes dans le microbiote.

Baisse des concentrations de certains composés essentiels présents dans l'intestin, tels que la riboflavine (vitamine B2) ou la leucine, un acide aminé.

Augmentation de la perméabilité de la barrière intestinale, ce qui est associé à diverses pathologies chroniques, notamment les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), l’intolérance au gluten et le diabète de type 1 .

La pollution de l’air affecte le microbiote

“Alors que la plupart des recherches se sont concentrées sur les effets respiratoires des poussières agricoles, nos résultats montrent clairement que les polluants inhalés peuvent avoir des conséquences systémiques, indique Declan McCole. [Celles-ci] soulignent l'importance de prendre en compte l'axe intestin-poumons lors de l'évaluation des risques sanitaires liés à l'exposition aux bioaérosols en agriculture.” Mieux connaître ces risques permettrait aussi de mieux protéger les ouvriers agricoles qui y sont exposés.

D’autres études ont déjà mis en avant l’impact de la pollution de l’air sur le microbiote. Dans des travaux publiés en 2020 dans la revue Environment International, les scientifiques montraient notamment que l’ozone, un polluant atmosphérique, altérait la composition et la fonction de la flore intestinale.