Voici pourquoi les femmes enceintes devraient quitter la ville pour la campagne

L'ESSENTIEL Les auteurs ont pris en compte le statut socio-économique des mères, la fréquence de l'allaitement par jour, l'heure de l'accouchement, l'indice de masse corporelle avant la grossesse, le poids et le sexe du nourrisson.

L'exposition à la pollution atmosphérique peut avoir un impact sur le microbiote intestinal du bébé et favoriser l'inflammation.

Et si déménager à la campagne pouvait aider les futures mères à donner naissance à des enfants plus intelligents ? C’est ce qu’ont suggéré des chercheurs de l’université du Colorado (États-Unis) dans une étude parue dans la revue Environmental Health. Cette recherche est l'une des premières à évaluer le lien entre l'exposition prénatale à la pollution atmosphérique et le développement du cerveau pendant la petite enfance.

Évaluer l'exposition des mères aux particules fines durant la grossesse

Pour mener à bien ces travaux, les scientifiques ont recruté 161 duos mère-enfant en bonne santé résidant en Californie. Les participants ont dû donner des informations sur leur lieu de résidence. Ensuite, l’équipe a utilisé un système surveillant la qualité de l'air pour calculer l'exposition des mères aux polluants provenant du trafic routier, des installations industrielles ou de la fumée des incendies pendant la grossesse. "Les évaluations de l'exposition comprenaient le dioxyde d'azote (NO2) et les particules d'un diamètre inférieur à 2,5 et 10 microns (PM2,5 et PM10)", ont précisé les auteurs. Lorsque les enfants ont atteint l'âge de 2 ans, ils ont fait une série de tests de développement, évaluant leurs capacités cognitives, motrices et linguistiques.

Grossesse : le moment de l'exposition est important

Les chercheurs ont révélé que les enfants exposés avant la naissance à une plus grande quantité de particules fines obtenaient de faibles scores aux tests cognitifs. Selon les résultats, les expositions ayant eu lieu entre le milieu et la fin de la grossesse se sont avérées particulièrement néfastes pour le développement neurologique.

"Le cerveau se développe différemment à différents stades de la grossesse, et lorsque vous avez une perturbation à un moment critique, cela peut affecter la trajectoire de ce développement", a déclaré Zachariah Morgan, auteur de l’étude, dans un communiqué. Il a expliqué qu'entre le milieu et la fin de la grossesse, des circuits du cerveau se forment pour développer les systèmes sensoriels, de communication et moteurs.

Comment se protéger de la pollution atmosphérique pendant la grossesse ?

Les auteurs recommandent aux femmes enceintes d'éviter de faire une activité physique à l'extérieur durant les jours de forte pollution, d’investir dans un système de filtration de l'air à l'intérieur de la maison, d’ouvrir les fenêtres pour cuisiner et d’éviter l’exposition au tabagisme passif. "Ce n'est là qu'une des nombreuses choses que les futurs parents doivent savoir pour donner à leur enfant le meilleur départ possible", a conclu Tanya L. Alderete, co-auteure des travaux.