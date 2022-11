Grossesse : boire du café augmente les risques d’avoir des enfants plus petits

L'ESSENTIEL Durant la grossesse, les femmes enceintes ne devraient pas consommer plus de 300 mg de café par jour, soit l'équivalent de 3 à 4 tasses.

La molécule de la caféine et la paraxanthine sont capables de franchir la barrière protectrice du placenta.

"Le fait de consommer de grandes quantités de café durant la grossesse est lié à une taille de naissance réduite, mais les associations potentielles avec la croissance infantile ne sont pas claires", ont indiqué des scientifiques américains. Pour examiner le lien entre la consommation de café des femmes enceintes et la croissance des enfants, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue JAMA Network Open.

Café : comparer deux groupes de femmes enceintes ayant une consommation différente

Dans le cadre de ces travaux, les chercheurs ont analysé deux cohortes. La première recherche, effectuée entre 2009 et 2013, comprenait des futures mamans qui consommaient peu de café (moins de 50 mg par jour). Quant à la deuxième, qui a été réalisée entre 1959 et 1965, elle avait été menée auprès de femmes enceintes qui buvaient environ deux tasses de café par jour. "Les concentrations de caféine et de son principal métabolite, la paraxanthine, ont été quantifiées dans le plasma et le sang prélevés au cours du premier trimestre", a précisé l’équipe. Elle a également mesuré la taille des enfants des participantes à l’âge de 4 à 8 ans.

Boire du café durant la grossesse réduit la taille des enfants

D’après les résultats, à l'âge de 4 à 8 ans, les enfants de femmes ayant une consommation élevée de café pendant la grossesse étaient plus petits que les nourrissons dont les mères ont bu peu de café durant la gestation. L’écart se creusait chaque année d’âge successive (- 0,16 et - 0,37 à 4 et 8 ans, respectivement). "Aux âges de 5 à 8 ans, de légères réductions de poids ont été observées chez les enfants dont les mères buvaient beaucoup de café", peut-on lire dans l’étude.

"Bien que les implications cliniques ne soient pas claires pour les différences relativement faibles observées, ces résultats suggèrent qu’une faible consommation quotidienne de caféine par la mère était associée à une taille plus petite chez leur progéniture qui persiste pendant l'enfance", ont conclu les auteurs.