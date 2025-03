Cancer de la gorge : il faut consulter si ces symptômes durent depuis 3 semaines

L'ESSENTIEL 41 personnes sont diagnostiquées d’un cancer de la gorge chaque jour en France.

Les symptômes du cancer de la gorge sont les douleurs à la langue ou à la gorge, une tache rouge ou blanche dans la bouche, un enrouement, une déglutition douloureuse ou une grosseur dans le cou.

Si certains symptômes durent plus de 3 semaines, il est recommandé de consulter son médecin.

Environ 15.000 cas de cancers de la gorge (lèvres, bouche, pharynx et larynx) sont diagnostiqués chaque année en France. Prises en charge à un stade précoce, ces tumeurs guérissent dans 80 à 90 % des cas. Malheureusement, 7 cancers de la gorge sur 10 sont diagnostiqués à un stade avancé.

Pour lutter contre ces retards de diagnostic potentiellement fatals, la Société Française de Carcinologie Cervico-Faciale (SFCCF) et la Société Française d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie de la Face et du Cou (SFORL) profitent de leur deuxième campagne nationale baptisée Rouge-Gorge pour rappeler les symptômes qui doivent conduire à consulter rapidement un médecin.

Cancer de la gorge : les symptômes persistants qui doivent alerter

Cancer de la gorge, cancer ORL, cancer de la tête et du cou ou cancer des voies aérodigestives supérieures (VADS)... la maladie a de nombreuses appellations. Et ces symptômes sont tout aussi divers, en grande partie, car ils varient en fonction de la localisation de la tumeur (lèvres, bouche, pharynx, larynx, fosses nasales, sinus, glandes salivaires).

Une douleur continue à un endroit précis de la sphère orale : les patients peuvent se plaindre de douleurs pour déglutir (odynophagie), d’un mal de gorge ou d’oreille persistant.

Des plaques et lésions de la langue ou de la muqueuse de la bouche : par exemple, il faut se méfier des plaies aux lèvres ou à la langue qui ne guérit pas, des plaques blanches (leucoplasies) ou rouges (érythroplasies) qui ne régressent pas.

Les ganglions dans le cou : ils augmentent progressivement de volume et douloureux ou non.

Des autres symptômes : sensation persistante de « nez bouché » d’un seul côté, enrouement se prolongeant au-delà de deux semaines, toux persistante, difficultés à respirer, perte de poids, fatigue…

"Avec son slogan 1 symptôme, 3 semaines, je consulte à tous les cous", la campagne Rouge-gorge rappelle qu’il faut agir rapidement. "S’ils durent plus de 3 semaines, certains symptômes (douleurs à la langue ou à la gorge, tache rouge ou blanche dans la bouche, enrouement, déglutition douloureuse, grosseur dans le cou, nez bouché ou saignements de nez…) doivent amener à consulter son médecin généraliste en vue d’une orientation vers une consultation ORL ou maxillo-faciale", précisent les experts. "Cette consultation spécialisée vise à réaliser un examen complet des voies aérodigestives supérieures (VADS). Elle doit être organisée rapidement (dans les 15 jours), si possible directement par le médecin généraliste, afin de ne pas retarder la mise en œuvre du traitement."

Cancer ORL : une hausse des cas chez les femmes

Depuis plusieurs années, les médecins observent que le nombre de cancers de la gorge diminue chez les hommes alors qu’il augmente chez les femmes. La cause ? La hausse du tabagisme au sein de la gent féminine. Le tabac est en effet un facteur de risque important pour cette maladie. "Chez les fumeurs, le risque de développer un cancer de la gorge est 6 à 10 fois supérieur que dans la population générale", précisent les experts.

Vient ensuite l’alcool. Plus la consommation est importante, plus le risque de cancer ORL grimpe.

Les papillomavirus humains (HPV) est un autre facteur de risque. Ils prennent d'ailleurs une part grandissante dans les causes de cancers de la gorge, notamment dans celui de l’oropharynx (incluant les amygdales et la base de la langue). Le plus souvent, ils touchent des patients plus jeunes. Toutefois, "si ces cancers HPV-induits sont traités de la même façon que les autres cancers de l’oropharynx, ils ont un meilleur pronostic que les cancers liés au tabac et/ou à l’alcool."