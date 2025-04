A 66 ans, elle donne naissance à son dixième enfant

L'ESSENTIEL À 66 ans, Alexandra Hildebrandt, directrice du musée Checkpoint Charlie à Berlin, a donné naissance à son 10ᵉ enfant, Philipp, par césarienne le 19 mars.

Elle affirme n'avoir eu recours à aucune technique de fertilité, attribuant sa grossesse à son mode de vie sain. Son médecin parle d'une grossesse "largement sans complications", bien que les risques augmentent avec l'âge.

Ce cas exceptionnel relance le débat sur la maternité tardive. Selon les données de l’Insee, les grossesses après 40 ans représentaient 6,2 % des naissances en France en 2022, et celles après 45 ans seulement 0,43 %.

L’Allemande Alexandra Hildebrandt, directrice du musée Checkpoint Charlie à Berlin, consacré au Mur, a donné naissance à son dixième enfant à l'âge de 66 ans. Le petit Philipp est né par césarienne le 19 mars à l'hôpital de la Charité, selon l’agence de presse allemande DPA. Il est "en parfaite santé", a déclaré la maman, précisant qu'elle n'a pas eu besoin de recourir à des traitements de fertilité pour concevoir.

Une grossesse tardive mais naturelle

Alexandra a eu huit de ses dix enfants après ses 53 ans et par césarienne. L’aînée de la fratrie est aujourd’hui âgée de 46 ans. "Une grande famille est non seulement une expérience merveilleuse, mais aussi essentielle pour une éducation réussie", se réjouit la sexagénaire. Elle dit avoir reçu un soutien unanime de la part de ses proches.

Dans les colonnes du journal allemand Bild, Hildebrandt affirme avoir toujours adopté un mode de vie sain : "Je mange très sainement, nage une heure par jour, marche deux heures, je ne fume pas et ne bois pas." Elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais utilisé de contraceptifs et n'a pas rencontré de difficultés à procréer naturellement.

Son médecin, le Dr Wolfgang Henrich, gynécologue à la Charité, a indiqué qu’il s'agissait d'une "grossesse largement sans problèmes". Il réaffirme toutefois que le risque de complications augmente considérablement avec l'âge, notamment en raison des accouchements précédents par césarienne.

Un cas rarissime et des interrogations médicales

La fertilité féminine chute rapidement après 40 ans, rappelle le spécialiste de la fertilité auprès de l’agence DPA. Considérant la conception naturelle à 66 ans comme "un miracle [...] incroyablement improbable", il en profite pour souligner les risques accrus de mettre au monde un enfant aussi tardivement, entre diabète gestationnel et hypertension artérielle en passant par des anomalies chromosomiques comme la trisomie 21.

Mais Hildebrandt semble être passée au travers des mailles. Selon le Dr Brian Levine, interrogé par le site Today qui a relayé l’histoire, il est possible que la maman n'ait pas atteint la ménopause si elle souffre du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), un trouble hormonal affectant les ovaires.

Jusqu’à quel âge peut-on procréer naturellement ?

Si cette naissance suscite l'admiration, elle interroge aussi sur les limites biologiques et éthiques de la maternité tardive. "La fertilité n’est pas un bien inépuisable”, affirme le Professeur Jean-Marc Ayoubi, gynécologue obstétricien, contacté par le site Parents. Le pic de fertilité pour les femmes se situe autour de 32 ans.”

La fertilité décroît ensuite progressivement puis de manière plus significative à partir de 38-39 ans. "À l’âge de 42-43 ans, la fertilité est très faible [et] à partir de 45 ans, cela devient beaucoup plus aléatoire. Il peut aussi arriver, mais il s’agit d’histoires extrêmement rares, qu’une femme tombe enceinte à 46 ou 48 ans", ajoute le gynécologue. Selon les données de l’Insee, les grossesses après 40 ans représentaient 6,2 % des naissances en France en 2022, et celles après 45 ans seulement 0,43 %.

La congélation d'ovocytes et la procréation médicalement assistée pourraient, en théorie, permettre d'augmenter l'âge maximal de conception chez les femmes mais, pour rappel, depuis la loi sur la bioéthique de 2021, l’âge légal pour une fécondation in vitro (FIV) chez les femmes est de 43 ans et de 45 ans pour un transfert d’embryon. Les hommes peuvent en revanche entamer un parcours de FIV jusqu’à l’âge de 60 ans.