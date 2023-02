Maman de 7 enfants, elle donne naissance à des quintuplés

L'ESSENTIEL Le 12 février, Dominika Clarke, mère de sept enfants, a accouché de cinq bébés en Pologne.

Ils sont nés par césarienne à 29 semaines.

Le phénomène des quintuplés ne concernerait qu'une naissance sur 52 millions.

En Pologne, Dominika Clarke et son mari vivent et élèvent sept enfants, âgés de 10 mois à 12 ans. L’année dernière, elle est tombée enceinte. Après avoir découvert cette grossesse, le couple pensait accueillir leur huitième nourrisson, mais finalement ils vont devoir s’occuper de douze enfants. Le 12 février, la maman a accouché de quintuplés dans un hôpital de Cracovie, dans le sud du pays.

Une chance sur 52 millions de concevoir des quintuplés

"Nous avions prévu d'avoir un huitième enfant, mais il s'est avéré qu'il y en a bien plus", a-t-elle indiqué aux journalistes, aux côtés de son conjoint britannique, Vince. Elle a ajouté que sa grossesse, après laquelle elle se sentait "mieux que prévu", était un "miracle". D’après le centre hospitalier, où elle a été prise en charge, les chances de concevoir des quintuplés sont de 1 sur 52 millions. "En tant que mathématicienne, j'aime bien ce genre de statistiques. Nous avions plus de chances de gagner au loto que d'avoir une telle flopée" de bébés, a déclaré Dominika Clarke.

Les cinq bébés sont sous assistance respiratoire

Les quintuplés, plus précisément les trois filles et les deux garçons appelés Arianna Daisy, Charles Patrick, Elizabeth May, Evangeline Rose et Henry James, sont nés par césarienne à 29 semaines. Après leur naissance, les tout-petits ont eu besoin d’une assistance respiratoire. "Nous espérons arriver au moment joyeux de leur sortie de l'hôpital", a précisé Ryszard Lauterbach, le chef du service de néonatologie.

"Chanceux d’avoir eu une équipe médicale incroyable pour s’occuper de nous"

Ce n’est pas la première fois qu’une histoire pareille est relayée. En 2016, une Australienne a également donné naissance à des quintuplés. Après avoir vécu trois grossesses, Kim Tucci pensait mettre au monde un quatrième nourrisson. Mais au final, elle et son mari ont accueilli cinq bébés : Tiffany, Penelope, Beatrix, Allie et Keith.

Ils sont nés "le 28 janvier à tout juste 30 semaines", a-t-elle spécifié sur son compte Facebook, "Surprised by five", suivi par plus de 280.000 personnes. "Nous sommes très chanceux d’avoir eu une équipe médicale incroyable pour s’occuper de nous. Merci de m’avoir permis un accouchement aussi génial", a-t-elle écrit.