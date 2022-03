Elle accouche de deux bébés le même jour : qu’est-ce que la superfétation ?

L'ESSENTIEL Au début de l’année 2021, une Anglaise a également découvert qu’elle attendait deux heureux événements. La trentenaire a accouché d’un garçon et d’une fille par césarienne.

En novembre 2020, Odalis et Antonio Martinez, originaire de Californie (États-Unis), ont appris qu’ils allaient avoir un enfant. Le couple était fou de joie, car quelques mois avant, la jeune femme âgée de 25 ans a fait une fausse-couche. Mais les jeunes parents ne savaient pas que le meilleur restait à venir. Lors de la première échographie, ils ont découvert qu’ils n’attendaient pas un mais deux bébés. Odalis Martinez a indiqué, au Daily Mail, que pendant sa grossesse, elle était tombée enceinte une seconde fois, cinq jours après avoir conçu son premier enfant.

La fécondation successive de deux ovules dans des périodes d’ovulation différentes

Neuf mois après, la vingtenaire a accouché de deux filles, Lilo et Imelda. Elles sont nées le même jour et à la même heure, mais elles ne sont pas jumelles. Leur naissance est le résultat d'un phénomène appelé "superfétation". Cette situation se produit lorsqu'un ovule est fécondé et s'implante dans l'utérus pour la deuxième fois quelques jours ou semaines seulement après que le processus se soit produit pour la première fois.

La superfétation est un phénomène rarissime

D’après une étude publiée en 2008 dans la revue European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, seulement dix cas de superfétation ont été enregistrés dans le monde. Ce phénomène est difficile à diagnostiquer, car la présence de deux fœtus dans l'utérus est généralement considérée comme des jumeaux.

Pourtant, bien que les filles d’Odalis et Antonio Martinez soient nées en même temps, elles ne sont pas officiellement des jumelles. Cependant, elles se ressemblent. "Parfois, mon mari et moi, enfin plutôt mon mari, les confondons l'une avec l'autre. En général, j’arrive à les différencier, parce que je suis avec elles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais beaucoup de personnes les confondent", a déclaré la jeune maman au journal britannique.