Accouchement surprise : elle ignorait sa grossesse et donne naissance dans un avion

L'ESSENTIEL Dans son malheur, la femme a eu la chance d’avoir un médecin et trois infirmières à bord de l’avion.

Arrivé prématurément, le bébé ne pesait que 1,4kg et ne respirait pas très bien.

Après quelques heures, l'état du bébé s'est amélioré et une équipe médicale a pris en charge la maman et le nourrisson.

Cette fois, les turbulences sont venues des passagers. Le 28 avril dernier, lors d’un vol entre l’Utah et Hawaï, une jeune femme a eu la surprise de sa vie. Quelques heures après le décollage, cette passagère, dont l’identité n’a pas filtré, a été prise de crampes d’estomac. C’est en se rendant aux toilettes qu’elle s’est rendue compte qu’elle était en train d’accoucher alors qu’elle ne savait même pas qu’elle était enceinte.

Des lacets pour couper le cordon ombilical

Dans son malheur, la femme a eu la chance d’avoir un médecin et trois infirmières à bord de l’avion, comme l’a rapporté le Washington Post. “Elle a eu la présence d’esprit d’attraper le bébé et d’appeler à l’aide avant de s’évanouir”, a raconté le médecin au média américain. Sans outil adéquate, les soignants ont utilisé le système D pour aider la jeune maman. Ils ont coupé le cordon ombilical à l’aide de lacets à chaussures, utilisé une montre connectée pour surveiller son rythme cardiaque et une chaussette en guise de bonnet pour maintenir le nouveau-né au chaud.

Le bébé n’était pas en très bonne santé au moment de naître. Arrivé prématurément, il ne pesait que 1,4kg au moment de sortir du ventre de sa mère. Il ne pleurait pas et ne “respirait pas très bien, a ajouté le médecin. La première heure a été très délicate. Mais heureusement […] sa couleur s’est améliorée progressivement, sa respiration s’est calmée et il s’est réchauffé.” À l’atterrissage, une équipe médicale a tout de suite pris en charge la maman et son nourrisson.

Le déni de grossesse, un phénomène encore mystérieux

Le déni de grossesse concerne chaque année entre 800 et 2 000 femmes. Cet état est d'autant plus difficile à déceler que le corps continue de fonctionner “normalement” : aucun symptôme courant liée à une grossesse comme l'interruption des règles ou les nausées matinales ne survient. Le fœtus grandit, mais le ventre ne grossit pas tant que la femme n’est pas au courant de son état. Les coups dans le ventre donnés par le bébé sont ainsi souvent pris pour des crampes d'estomac. Classé parmi les troubles de la gestation psychique, le déni de grossesse reste un phénomène mystérieux de la médecine encore mal compris. Toutefois, les femmes qui en sont victimes remplissent des critères particuliers qui peuvent permettre d'émettre des pistes sur les causes possibles d'un déni de grossesse.