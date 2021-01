Accouchement : l’oxygène est-il vraiment utile ?

L'ESSENTIEL Environ deux femmes enceintes sur trois reçoivent un supplément d’oxygène pendant l’accouchement

Des études supplémentaires sont nécessaires pour étudier l'intérêt de l'oxygénation lors des accouchements par césarienne.

Les bébés qui souffrent de carences en oxygène pendant la naissance courent un risque de lésions cérébrales pouvant entraîner des retards de développement, une paralysie cérébrale et même la mort. Pour éviter cela, la plupart des femmes en travail reçoivent de l'oxygène supplémentaire, en pensant que cette pratique courante augmente l'apport d'oxygène au bébé. L’examen des données de 16 études précédentes mené par des chercheurs américains de l’université de Washington à Saint-Louis révèle que cette pratique ne permet pas d’améliorer la santé des nourrissons. Ils ont présenté leurs travaux le 4 janvier dans la revue JAMA Pediatrics.

2 femmes sur 3 reçoivent de l’oxygène

Chaque année, aux États-Unis, se sont environ deux femmes enceintes sur trois qui reçoivent un supplément d’oxygène pendant l’accouchement, selon les chercheurs. “C'est une pratique tellement courante parce que l'on pense qu'en donnant de l'oxygène à maman, nous augmentons le transfert d'oxygène vers le bébé, poursuit la première auteure de l'étude, Nandini Raghuraman. Cependant, les résultats de cette étude suggèrent que l'oxygène n'est pas utile dans ces cas et que la pratique pourrait être interrompue en toute sécurité pour de nombreuses femmes.”

L’ajout d’oxygène a d’abord été administré à titre préventif. “La surveillance fœtale peut indiquer un problème anormal possible tel que la privation d'oxygène, ajoute la chercheuse. Mais environ 80% du temps, les femmes qui accouchent appartiennent à une catégorie intermédiaire, dans laquelle les cas ne sont pas complètement bénins mais pas non plus à haut risque. Et dans de tels cas, la supplémentation en oxygène n'offre aucun avantage supplémentaire.”

Aucune différence sur la santé du bébé

Pour l’étude, les chercheurs ont examiné les données de 16 études publiées entre 1982 et 2020 impliquant 2 052 femmes. “Dans l'ensemble, les études ont produit des résultats mitigés, certains indiquant un avantage et d'autres n’indiquant aucun avantage, a observé Nandini Raghuraman. C'était la raison pour laquelle une méta-analyse a été menée. En regroupant le nombre de patients dans les études, nous avons pu obtenir une réponse plus définitive que de regarder des études individuelles.” Les chercheurs ont évalué les niveaux de pH du sang des bébés à partir d'échantillons prélevés peu après la naissance. Pour les nourrissons, tout ce qui est inférieur à 7,1 est considéré comme anormal et indique une privation d'oxygène. Ils ont également comparé les taux d'admission aux soins intensifs néonatals et les scores d'Apgar - un test qui évalue la santé du nouveau-né une à cinq minutes après la naissance. Les scores d'Apgar vérifient la fréquence cardiaque, la respiration et d'autres signes du bébé pour déterminer s’il a besoin de soins médicaux supplémentaires.

“En comparant la santé des bébés dont les mères ont reçu de l'oxygène et de ceux dont les mères ne l'ont pas fait, nous avons constaté que les différences étaient essentiellement nulles”, a conclu Nandini Raghuraman. Renoncer à la supplémentation en oxygène aiderait à réduire une intervention inutile et les coûts des soins de santé. “Il a été démontré que les mamans, bien qu'elles aient une assurance maladie, engagent souvent des frais élevés liés à l'accouchement, a avancé la chercheuse. Bien que l'oxygène soit généralement une intervention peu coûteuse par rapport à d'autres services de travail et d'accouchement, il est important de minimiser toute procédure inutile.”

La question des accouchements par césarienne

Des études antérieures ont indiqué que la supplémentation en oxygène peut être bénéfique pour les femmes accouchant par césarienne. Les chercheurs estiment que des recherches supplémentaires sont nécessaires. “Nous voulons également voir si le fait d'exposer la mère et le bébé à de l'oxygène pendant le travail peut être nocif, a poursuivi la chercheuse. En dehors du travail et de l'accouchement, de nombreuses recherches montrent que la suroxygénation est associée au stress oxydatif qui peut causer le type de dommages cellulaires impliqués dans des conditions telles que la paralysie cérébrale et Alzheimer. Nos résultats contredisent un mythe général selon lequel les barres d'oxygène et d'autres moyens d'augmenter l'apport en oxygène sont sains et utiles au bien-être général d'une personne.”