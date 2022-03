Elle accouche aux toilettes après un déni de grossesse

L'ESSENTIEL En France, le déni de grossesse concerne entre 600 et 1.800 grossesses chaque année.

Le déni doit être distingué de la grossesse cachée, à savoir lorsque la femme est consciente d’être enceinte, mais fait tout pour le dissimuler à son entourage.

"Un lundi soir, je ne me sentais pas bien et je savais que quelque chose n’allait pas. Mais j’avais eu mes règles pendant les neuf derniers mois, donc j’avais aucune raison de penser que j’étais enceinte", a expliqué Teagan Brill, une étudiante originaire du Michigan (aux États-Unis) dans une vidéo publiée sur Tiktok le 12 février dernier.

Au début de l’année 2021, la jeune femme de 22 ans a remarqué qu’elle avait pris du poids de manière inattendue. Elle décide de faire un test de grossesse. Le verdict tombe : il est positif. Lorsqu’elle a vu le résultat, Teagan Brill était étonnée. Elle pensait qu’elle était enceinte de deux ou trois mois et qu’elle avait le temps de réaliser qu’elle allait être maman. Mais en réalité, l’Américaine était enceinte de neuf mois et allait bientôt rencontrer son bébé.

"Owen est venu au monde quand j'étais assise sur les toilettes"

"Mardi, (soit le lendemain), je me suis réveillée et j'avais vraiment envie d’aller aux toilettes, alors j’y suis allée. Quand j’ai baissé les yeux, mon trou était énorme… Je l’ai littéralement senti et c’était dur comme de la pierre", raconte l’étudiante. C’est à ce moment qu’elle se rend compte qu’il s’agit de son enfant.

La vingtenaire a essayé de joindre ses colocataires au téléphone, puis a composé le numéro des services d'urgence. "Owen est venu au monde quand j'étais assise sur les toilettes", a-t-elle poursuivi. "Pendant tout ce temps, j'étais au téléphone avec l'ambulancier. Je ne pouvais pas me lever... Ils sont arrivés environ cinq minutes après que j'ai accouché sur les toilettes", a déclaré au journal New York Post Teagan Brill.

Réaliser que l’on est enceinte seulement lors de l’accouchement

Après la naissance de son fils, la jeune Américaine a compris qu’elle avait fait un déni de grossesse. Pour rappel, il s’agit du fait pour une femme enceinte de ne pas avoir conscience de l’être. Le déni de grossesse est dit "partiel" s’il prend fin avant terme et "total" s’il se poursuit jusqu’à l’accouchement, selon le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF). L’étudiante a précisé au média américain que rien n’indiquait qu’elle attendait un enfant, à part la prise de poids inattendue. Cette grossesse surprise a stupéfié les deux parents qui vivent désormais "heureux avec Owen".