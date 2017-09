7 millions de filles concernées

D’après l’ONG, 7 millions de jeunes filles deviendraient mères, chaque année, dans les pays en développement. Elle entend mobiliser sur son action de développement des enfants, notamment par l’éducation. Leurs actions sont souvent destinées aux filles, qui sont les premières victimes d’inégalités.

Elles sont victimes de discriminations sur leur droit à l’éducation, à leur participation dans la société, aux décisions sur leur corps… « Beaucoup d’entre elles vont d’ailleurs à l’encontre de la Convention Internationale des Droits des Enfants de 1989, ratifiée par la plupart des pays du monde, comme par exemple l’exploitation et l’esclavage, le travail infantile, les violences sexuelles et les mariages forcés et précoces », explique Plan International.

Avec cette vidéo qui devient virale, l’ONG espère éveiller les consciences. La séquence se termine sur la phrase suivante : « Assurons-nous que cette collection ne soit pas nécessaire ».