Il souffrait du hoquet depuis deux ans : c'était une inflammation de l'œsophage

L'ESSENTIEL L'homme de 93 ans hospitalisé présentait un hoquet réfractaire depuis deux ans.

Les examens ont révélé qu'il souffrait d'une œsophagite à éosinophiles.

Il est recommandé de consulter quand le hoquet dure plus de 48 heures et revient régulièrement.

Avoir le hoquet est assez agaçant… Si l’utilité de cette contraction involontaire du diaphragme n’a pas été percée, nous savons que le phénomène dépasse rarement quelques heures maximum. C'est pourquoi ce patient de 93 ans admis avec un hoquet persistant depuis 2 ans, a attiré l’attention des médecins de la faculté de médecine de l'université de Balamand (Liban).

Ils ont publié un article sur ce cas rare dans la revue Journal of Medical Case Reports, le 6 mars 2025.

Un hoquet persistant pendant deux ans malgré les traitements

L’homme hospitalisé présentait une grande fatigue et un hoquet réfractaire depuis deux semaines. En interrogeant le patient, les médecins ont découvert qu’il avait eu des crises persistantes régulièrement au cours des deux dernières années. Plusieurs médicaments lui avaient déjà été prescrits dans l’espoir de faire stopper les tressautements incontrôlables comme des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), de la chlorpromazine (antipsychotique) et du baclofène (relaxant musculaire). Mais aucun traitement n’avait apporté de soulagement durable au malade.

L’équipe a fait passer plusieurs examens à l'homme de 93 ans. Rien d’étrange n’en est ressorti jusqu’à la réalisation d’un bilan sanguin. Ce dernier a révélé un taux anormalement élevé d'éosinophiles, des globules blancs qui jouent un rôle dans la réponse de l’organisme aux infections parasitaires et aux réactions allergiques.

Comme aucun parasite n’avait été repéré pendant les tests, les docteurs ont réalisé une biopsie de prélèvement effectuée sur l'œsophage moyen et distal. C’est cette dernière qui a enfin permis de découvrir le mal dont souffrait le nonagénaire : il avait une œsophagite à éosinophiles (OeE), ​​une inflammation chronique de l'œsophage.

Œsophagite à éosinophiles : pourquoi le diagnostic a tardé ?

L’errance médicale du patient de 90 ans peut s’expliquer par les particularités qu’il présentait. En premier lieu, l’œsophagite à éosinophiles touche majoritairement les enfants. “L'incidence de l'OeE chez les personnes de plus de 70 ans est très faible”, précisent les auteurs.

De plus, le malade ne présentait pas les symptômes “traditionnels” de l’œsophagite à éosinophiles : difficulté à déglutir, reflux gastro-œsophagien, douleurs thoraciques…. Et le hoquet qui était l’un de ces principaux troubles, a été rarement observé dans le tableau clinique de cette pathologie. “L'EoE présentant un hoquet n'a été signalée que dans deux cas, le premier chez une femme de 24 ans ayant des antécédents de 3 ans de hoquet et de dyspepsie et le second chez un garçon de 7 ans.”

Une fois le diagnostic posé, les médecins lui ont prescrit un corticoïde avec une action anti-inflammatoire. “La fréquence des épisodes de hoquet a progressivement diminué et s'est complètement résolue en une semaine”, concluent les chercheurs.

Crise de hoquet : quand consulter ?

Le hoquet s’arrête, généralement, naturellement et sans aucun traitement... si ce n'est que les traditionnels remèdes de grand-mère connus du plus grand nombre. On peut citer d'entre autres boire un verre d’eau sans respirer, retenir son souffle le plus longtemps possible, respirer profondément une dizaine de fois dans un sac en papier…

Toutefois, il est recommandé de consulter si le hoquet survient après la prise d'un médicament ou s’il s’accompagne des signes suivants :

des douleurs au niveau du ventre ou de la poitrine ;

des régurgitations ou des vomissements ;

de la fièvre ;

des difficultés à respirer et à avaler…

Par ailleurs, un hoquet qui dure plus de 48 heures ou revient très régulièrement – comme le nonagénaire de l’étude - doit alerter, car il peut être le symptôme d’une maladie. Il est ainsi recommandé dans ce cas-là aussi de se rapprocher d'un professionnel de santé.