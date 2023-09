Les astuces de grand-mères pour faire passer le hoquet

On dénombre trois types de hoquet : le hoquet bénin, le plus courant et qui ne dure généralement que quelques minutes, le hoquet persistant qui perdure plus de 48 heures et le hoquet réfractaire qui s’étend sur plus d'un mois. Cette dernière affection touche une personne sur 100.000, ce symptôme est grave et invalidant et affecte la vie quotidienne. La médecine pense qu’il existe près de 200 causes de hoquet. Mais le hoquet, s'il persiste, doit être considéré comme un symptôme grave et justifier des soins médicaux.

Les différentes causes du hoquet

Le hoquet est causé par une irritation d’un nerf lors de son passage à travers le diaphragme, qui provoque alors une contraction soudaine et involontaire des muscles respiratoires. Dans sa forme aiguë, la forme habituelle, on sait que la cause est principalement digestive, notamment en cas d'inflammation de l'œsophage.

Le hoquet se produit lorsque vous avalez de l'air en mangeant, que vous absorbez trop de boissons gazeuses et alcoolisées ou que vous mangez trop chaud ou trop froid. Des changements soudains de la température ambiante, le fait de fumer plus de 10 cigarettes par jour, les émotions, le stress, les rires excessifs, la toux et même les chatouilles sont susceptibles d’entraîner une "crise" de hoquet. Dans tous ces cas, cela est sans gravité.

Des astuces de grand-mères pour s’en débarrasser

Les solutions préconisées par nos grands-mères, dont certaines peuvent sembler farfelues, sont souvent calquées sur nos dernières connaissances. Par exemple, nous avons remarqué que lorsque l’oxyde de carbone augmentait, le hoquet diminuait, d'où l'astuce de retenir sa respiration le plus longtemps possible.

Stimuler le nerf pneumogastrique fonctionne très bien aussi : cela justifie d’essayer l'hypnose, l'acupuncture voire même d’essayer d'effrayer la personne qui a le hoquet. On peut également boire rapidement un verre d'eau, tirer sur la langue, avaler de la mie de pain ou du vinaigre sur un sucre. Cette fois, la médecine va de pair avec les remèdes de grand-mères.

Le hoquet même chez le fœtus !

Deux mois après le début de la grossesse, le fœtus commence à avoir le hoquet dans le ventre de sa mère, avant même qu'aucun mouvement respiratoire ne se produise. Certaines hypothèses avancent que les hoquets prépareraient les voies respiratoires du bébé à respirer après la naissance. D'autres pensent que ces mouvements empêcheraient le liquide amniotique dans lequel il baigne d'atteindre ses poumons.

Il est possible que le hoquet de l'adulte provienne de ces réflexes primitifs.