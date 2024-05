Quels sont les bienfaits du contact physique pour les bébés ?

L'ESSENTIEL Dès les premiers instants de vie, le contact physique influence de façon significative le développement émotionnel, cognitif et physique de l'enfant.

Par exemple, quand vous caressez doucement votre bébé, vous activez les circuits cérébraux qui traitent le toucher, renforçant ainsi son cerveau et favorisant de nouvelles connexions neuronales.

Mais le contact physique ne se limite pas aux moments de caresses ; il englobe également les soins quotidiens comme le bain ou les changements de couches. Ces activités, bien que routinières, sont des occasions précieuses pour stimuler les cinq sens du bébé.

Les premiers mois de vie d'un bébé sont essentiels pour son développement global. Le contact physique, souvent perçu simplement comme une manière d'apporter confort et attention, joue en réalité un rôle bien plus crucial. Il influence de façon significative le développement émotionnel, cognitif et physique de l'enfant.

Le développement cérébral stimulé par le toucher

Le toucher est l'un des premiers moyens par lesquels un bébé apprend et explore le monde. Dès la naissance, le contact physique avec les parents et les soignants stimule le développement des réseaux neuronaux essentiels. Ces réseaux sont responsables de la transmission des informations du cerveau au reste du corps. Par exemple, quand vous caressez doucement votre bébé, vous activez les circuits cérébraux qui traitent le toucher, renforçant ainsi son cerveau et favorisant de nouvelles connexions neuronales.

Le renforcement du lien affectif et la gestion du stress

Les câlins et les contacts physiques réguliers aident à établir un lien fort entre le bébé et ses parents. Ce lien est la base de la sécurité émotionnelle de l'enfant. Lorsqu'un bébé se sent sécurisé, son corps produit moins de cortisol, l'hormone du stress, et plus d'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour.

Ce processus hormonal aide le bébé à mieux gérer le stress et les émotions fortes dès son plus jeune âge. Un simple geste comme tenir votre bébé dans vos bras lorsqu'il pleure peut réellement diminuer son anxiété et renforcer son sentiment de sécurité.

La stimulation sensorielle et la découverte

Le contact physique ne se limite pas aux moments de caresses ; il englobe également les soins quotidiens comme le bain ou les changements de couches. Ces activités, bien que routinières, sont des occasions précieuses pour stimuler les cinq sens du bébé.

Chaque nouvelle texture, température ou pression qu'il ressent est une opportunité d'apprentissage qui contribue à son éveil sensoriel et à l'acquisition de nouvelles compétences motrices et cognitives. N'hésitez donc pas à encourager votre bébé à explorer son environnement grâce au toucher.

En savoir plus : "Le Grand Livre du développement de bébé" de Frans X. Plooij, Hetty van de Rijt et Noa Grünenwald.