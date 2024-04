Nourrisson : voici la meilleure façon d'aider votre enfant à développer son langage

L'ESSENTIEL Jouer et parler avec son bébé sont des activités très importantes pour l’apprentissage du langage.

Des chercheurs américains ont surveillé l’activité cérébrale de nourrissons âgés de cinq mois lors d'interactions sociales et non sociales avec le même adulte.

Selon l’étude, l’utilisation naturelle du langage parental a un impact réel et mesurable sur le cerveau du bébé.

L’acquisition du langage est une étape d’importante dans le développement d’un enfant. Il commence généralement à parler aux alentours de 12-16 mois. Une récente étude publiée dans Current Biology a démontré que les interactions entre les adultes et les enfants pourraient stimuler l’apprentissage du langage.

Les interactions sociales avec son enfant favoriseraient l’apprentissage du langage

Les chercheurs de l'Institute for Learning & Brain Sciences (I-LABS) de l'université de Washington (États-Unis) ont utilisé la magnétoencéphalographie, une technique d’imagerie cérébrale non invasive, chez des bébés âgés de cinq mois. Cette technologie a permis aux nourrissons de bouger et d’interagir naturellement avec les adultes tandis que les scientifiques ont observé les neurones de plusieurs zones de leur cerveau pendant que la personne leur parlait, jouait avec eux et leur souriait. L’activité cérébrale des jeunes enfants a ensuite été mesurée une seconde fois lorsque l’adulte se détournait et ne leur prêtait plus attention.

L’activité cérébrale des bébés a particulièrement augmenté dans les régions responsables de l’attention quand un adulte parlait et jouait avec eux. Dans le second scénario dit "non social", l’équipe américaine a constaté des niveaux d'activité plus faibles dans les mêmes zones du cerveau lorsque l’adulte se détournait d'eux. "Il s'agit de la première étude qui compare directement les réponses cérébrales des nourrissons à l'interaction sociale adulte-nourrisson par rapport à l'interaction non sociale, puis qui suit les enfants jusqu'à l'âge de 2,5 ans pour voir comment l'activation cérébrale précoce est liée aux futures capacités langagières de l'enfant", a déclaré Alexis Bosseler, co-auteur de l’étude et chercheur à l’I-LABS.

Selon les auteurs de ces travaux, l’augmentation de l’activité neuronale en réponse à l’interaction sociale à cinq mois permettrait de prédire un meilleur développement du langage à cinq âges ultérieurs : 18, 21, 24, 27 et 30 mois.

Les effets bénéfiques du langage parental sur le cerveau de bébé

Dans un second temps, le développement du langage des nourrissons a été suivi par le biais d’une enquête. Les parents ont notamment été interrogés sur les mots ainsi que les phrases prononcés par leurs enfants à la maison. "L'étude montre que l'utilisation naturelle du langage parental par les parents, associée aux sourires, au toucher et à leurs réactions chaleureuses aux actions du bébé, a un impact réel et mesurable sur son cerveau. Nous pensons que ce comportement parental, que nous appelons "l'ensemble social" capte et retient l'attention des nourrissons et les incite à apprendre à un moment critique de leur développement", a conclu Patricia Kuhl, co-auteure de l’étude et co-directrice de l’I-LABS.