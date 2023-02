Langage : pourquoi lire un livre par jour aux enfants en bas âge est important

L'ESSENTIEL Les enfants en bas âge dont les parents leur ont lu sept livres chaque semaine ont montré des scores de langage plus élevés à neuf mois que les autres.

Lire des histoires à votre bébé pourrait l’aider à faire progresser ses compétences linguistiques, révèlent des chercheurs de l'université Marshall (États-Unis). Leur étude révèle que les scores de langage des nourrissons s'améliorent lorsque les parents leur lisent des histoires tous les jours avant leur premier anniversaire. L'étude s'appuie sur des recherches antérieures portant sur le développement précoce du langage et renforce l'importance de la lecture aux enfants en bas âge.

La lecture précoce conduit à une amélioration du langage dès l'âge de 9 mois

"Une lecture précoce et cohérente démontre une amélioration des scores de langage dès l'âge de 9 mois. Définir des attentes de lecture quotidienne minimale a eu un impact sur la conformité à la lecture quotidienne tôt dans la vie”, écrivent les auteurs de l’étude dans le Journal of the American Board of Family Medicine, où leurs travaux ont été récemment publiés.

Dans le cadre de cette étude, les parents ou tuteurs légaux des enfants en bas âge participants ont reçu 20 livres pour enfants destinés à aider au développement précoce. Le premier groupe a reçu les livres sans instructions supplémentaires. Les familles du deuxième groupe ont accepté de lire au moins un livre par jour. Le dernier groupe s'est inscrit lorsque leur enfant avait 34 semaines. Ils se sont également engagés à leur lire un livre par jour et à regarder une vidéo sur le développement du cerveau du nourrisson. Tous les parents ou tuteurs ont donné leur consentement pour évaluer leur enfant avec un test de langage à l’occasion de bilans de santé toutes les deux semaines.

Un livre par jour est un bon objectif pour les nouveaux parents

Les enfants en bas âge dont les parents leur ont lu sept livres chaque semaine ont montré des scores de langage plus élevés à neuf mois en comparaison des nourrissons dont les parents ont lu moins de sept livres par semaine. L'écart des scores linguistiques s'est considérablement creusé à 12 mois. De plus, donner aux parents des instructions de lecture quotidienne les a encouragés à lire plus de livres chaque semaine.

"Un livre par jour est un objectif facile à essayer pour les nouveaux parents. Voir qu'il y a une amélioration mesurable de la parole et de la compréhension avant l'âge d'un an grâce à la lecture est très excitant”, a déclaré un des co-auteurs, Adam Franks, professeur de santé familiale et communautaire à l'école de médecine Joan C. Edwards de l'université Marshall, dans un communiqué universitaire.

Les auteurs prévoient d'étendre les résultats de cette étude afin de voir comment la lecture précoce profite aux bébés confrontés à des problèmes particuliers, comme par exemple ceux dont la mère est atteinte d'un trouble lié à l'utilisation d'opioïdes et qui est en période de sevrage.