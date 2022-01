Les jeux vidéos peuvent aider les enfants à lire

L'ESSENTIEL Le jeu vidéo n’incluait aucune situation de violence, et était adapté aux jeunes enfants.

Les effets bénéfiques sur les capacités de lecture étaient toujours valables après 18 mois.

Les jeux vidéos sont utilisés en principe pour se détendre, mais ils nous permettent aussi d’apprendre ! C’est le constat d’une équipe de recherche de l’Université de Genève (UNIGE). Avec des scientifiques de l’Université de Trento en Italie, elle a testé les effets d’un jeu vidéo sur les capacités de lecture des enfants. Dans la revue spécialisée Nature Human Behaviour, ils expliquent qu’en quelques semaines, les enfants arrivaient mieux à lire.

Pourquoi s’intéresser au jeu vidéo ?

Daphné Bavelier, professeure à la Section de psychologie de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (FPSE) de l’UNIGE, rappelle que la lecture ne consiste pas seulement à transformer des lettres en son. Par exemple, elle exige de "savoir comment déplacer son regard sur la feuille" ou de "faire appel à sa mémoire de travail pour lier les mots ensemble dans une phrase cohérente". "Ces autres aptitudes sollicitées, comme la vision, le déploiement de l’attention sur la page, la mémoire de travail ou encore la flexibilité cognitive, sont connues pour être améliorées par les jeux vidéo d’action", poursuit Angela Pasqualotto, première autrice de cette étude.

Un jeu créé spécialement pour l’étude

Pour tester cette hypothèse, un jeu vidéo a été créé. Il allie des jeux vidéo d’action à des mini-jeux qui mobilisent différentes fonctions exécutives auxquelles l’enfant fait appel pendant la lecture. "L’univers de ce jeu est un monde alternatif dans lequel l’enfant, accompagné de son Raku, une créature volante, doit avancer et exécuter différentes missions pour sauver la planète", détaille Angela Pasqualotto.150 Italiens âgés de 8 à 12 ans ont été recrutés pour tester le jeu vidéo. Avant de commencer l’essai, tous ont passé des examens pour évaluer leurs capacités de lecture. "Dans un premier temps, nous avons testé la capacité des enfants à lire des mots, des non-mots et des paragraphes et nous avons effectué un test d’attention qui permet de mesurer leurs contrôle attentionnel, un aspect que nous savons être entrainé par les jeux vidéo d’action", indique Daphné Bavelier.

Jeu d’action VS. jeu de programmation

Deux groupes d’enfants ont été constitués, le premier groupe a joué au nouveau jeu vidéo développé par l’équipe, et le second groupe à Scratch, qui apprend aux enfants à programmer. "Ces deux jeux sollicitent le contrôle attentionnel et les fonctions exécutives, mais de manière différente", précisent les chercheurs dans un communiqué. Tous les enfants ont joué à l’un ou l’autre des jeux pendant deux heures, dans le cadre scolaire, sur une période de six semaines. Peu après, les scientifiques ont refait passer les tests aux deux groupes d’enfants. "Nous avons constaté une amélioration du contrôle attentionnel chez les enfants ayant joué au jeu vidéo d’action 7 fois plus importante que celle obtenue pour le groupe contrôle", souligne Angela Pasqualotto. Les scientifiques ont aussi observé une nette amélioration de la lecture : en terme de rapidité, mais aussi en réduction du nombre de fautes, alors qu’aucune amélioration n’a été relevée pour le groupe contrôle. Ce jeu doit maintenant être adapté en allemand, en français et en anglais, pour être testé auprès d’autres groupes d’enfants.