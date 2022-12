Pourquoi il est important de lire des histoires aux enfants

L'ESSENTIEL La lecture partagée aide les enfants à construire leur imagination et à développer leur curiosité.

Lorsque le premier contact avec le livre se fait à l’école, il est possible que la lecture devienne une tâche et non un plaisir pour l’enfant.

De nombreux parents ont l’habitude de lire des histoires à leurs enfants avant de les coucher. Ce rituel encourage les interactions entre eux et favorise le lien d’attachement. Selon une publication de The Conversation, la lecture partagée a aussi d’autres bienfaits.

La lecture partagée familiarise les enfants à la "langue des livres"

Cette routine, qui se répète chaque soir, permet au cerveau des enfants de se préparer à lire plus tôt. D’après Maryanne Wolf, professeure de développement de l’enfant et de neurosciences cognitives aux États-Unis, le traitement de certains mots ou expressions comme "il était une fois", que l’on entend rarement dans les conversations ordinaires, aide à familiariser les tout-petits à la "langue des livres". "Entendre la langue écrite et ressentir un sentiment d’amour" seraient "les meilleures fondations de ce long apprentissage qu’aucun spécialiste des sciences cognitives ou de l’éducation ne peut mettre en œuvre", a indiqué la professeure.

Lire des histoires pour leur permettre de développer leur langage

La lecture partagée favorise aussi le développement du langage oral et écrit des enfants. Pour rappel, de 1 à 3 ans, un tout-petit dit ses premiers mots puis commence à faire ses premières phases. Ainsi, lire des histoires à son enfant avant cet âge contribue à enrichir son vocabulaire et à développer ses capacités de compréhension.

"En raison d'une plus grande exposition à l'écrit, la compréhension et les compétences techniques en lecture et en orthographe des enfants qui lisent davantage s'améliorent avec chaque année d'enseignement. (…) Les résultats scolaires indiquent que les lecteurs fréquents sont des élèves qui réussissent mieux", peut-on lire dans les résultats d’une étude publiée dans la revue Psychological Bulletin.

La lecture devient source de plaisir

Selon des travaux, parus dans la revue The Journal of Child Psychology and Psychiatry, le fait de présenter des livres dès le plus jeune âge à son enfant l’aide à développer son goût pour la lecture. "Les résultats suggèrent que ce sont les capacités de lecture, variables d’un enfant à l’autre, qui déterminent le nombre de livres qu'ils choisissent de lire, plutôt que l'inverse", ont indiqué les scientifiques néerlandais.