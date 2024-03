Bébé : voici les 5 conditions à respecter pour le meilleur développement possible

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle enquête, 5 éléments permettent de garantir le bon développement des bébés.

Il s'agit d'un environnement stimulant, d'une bonne alimentation, d'un climat sécurisant, d'un sommeil régulier respectant les cycles circadiens et d'un état d’esprit positif.

"Lorsque les bébés ont accès à ces cinq éléments, même dans des environnements défavorables, ils améliorent le développement de leur cerveau, de leur cognition et de leurs capacités socio-émotionnelles", indique Mme Luby, autrice d'une nouvelle étude et spécialiste de la psychiatrie de l’enfant. Avec son groupe de chercheurs de l'Université de Washington, ils viennent de démontrer que pour garantir l’épanouissement du nourrisson, il faut lui apporter :

- un environnement stimulant ;

- une bonne alimentation ;

- un climat sécurisant ;

- un sommeil régulier respectant les cycles circadiens ;

- un état d’esprit positif.



"Nous devons faire en sorte que les familles disposent des ressources nécessaires pour fournir ces éléments essentiels aux enfants, car cela aura un impact considérable sur leur développement tout au long de leur vie", ajoute-t-elle.

"La nouveauté de notre recherche est de considérer ces cinq constantes comme une constellation d'éléments nécessaires pour qu'un enfant puisse s'épanouir", poursuit le professeur Barch, co-auteur de l'étude et spécialiste des sciences psychologiques et cérébrales.

Développement : 232 bébés et leurs mères suivis pendant trois ans

Leur recherche a porté sur 232 nourrissons et leurs mères. Le développement des bébés a été évalué dès la période utérine et a duré jusqu’à l'âge de 3 ans. La structure du cerveau des enfants a été analysée à l'aide d’IRM.

La prochaine étape visée par les chercheurs consistera à mettre en place des interventions extérieures aux familles dans le cadre d'essais contrôlés et randomisés afin de garantir si besoin les cinq éléments cités en début d'article.

Certains parents peuvent en effet avoir du mal à réunir les conditions nécessaires à l’épanouissement de leur nourrisson parce qu'ils doivent parfois subvenir aux besoins de plusieurs personnes dans leur foyer, qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment de chambres pour faciliter l'apprentissage du sommeil, qu'ils doivent cumuler plusieurs emplois sans pouvoir allaiter ou qu'ils vivent dans des quartiers peu sûrs qui les maintiennent dans un état de vigilance constant.

Développement du bébé : que faire en cas de problème ?

"Chaque bébé évolue à son rythme. Les premières années sont souvent spectaculaires : il développe sa motricité, ses capacités d’attention et de communication, il comprend de plus en plus de choses et prend confiance en lui", indique le site gouvernemental des 1000 premiers jours.

Si le développement de l’enfant inquiète les parents, il est tout à fait possible d’en parler avec le pédiatre, les membres de la PMI la plus proche ou le médecin de famille.