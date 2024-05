Ménopause : ce médicament non hormonal est efficace contre les bouffées de chaleur

L'ESSENTIEL Lors de la ménopause, de nombreuses femmes souffrent de bouffées de chaleur.

Un nouveau traitement non hormonal semble efficace contre ce symptôme handicapant.

"Le fezolinetant a été efficace et bien toléré pendant 24 semaines. Son effet a été observé dès le premier jour de traitement", indique l'auteur de l'étude.

Lorsqu’elles sont fortes, les bouffées de chaleur dues à la ménopause peuvent être un vrai handicap. Conscients du problème, des chercheurs viennent d’établir qu’un médicament appelé fezolinetant réduit efficacement ce symptôme provoqué par l’arrêt des règles.

Pour lutter contre les bouffées de chaleur, un traitement hormonal substitutif (THS) est généralement prescrit, mais ces médicaments ne conviennent pas aux femmes ayant survécut à un cancer endocrinien ou à celles qui souffrent d'hypertension artérielle.

Bouffées de chaleur : comment agit le fezolinetant ?

Le fezolinetant est un traitement non hormonal approuvé l'année dernière par la Food and Drug Administration (FDA) et l'Agence européenne des médicaments (EMA). Il agit directement sur la voie de régulation de la température corporelle en bloquant une protéine cérébrale appelée neurokinine-3 (NK-3).

Pour tester son efficacité, les chercheurs ont examiné l’état de 453 femmes ménopausées âgées de 40 à 65 ans souffrant de bouffées de chaleur modérées ou sévères et ne pouvant pas bénéficier d'un traitement hormonal substitutif après leur avoir administré 45 mg de fezolinetant ou un placebo. Ils ont constaté que les femmes prenant du fezolinetant avaient des bouffées de chaleur moins fréquentes et moins sévères pendant 24 semaines.

Les femmes prenant du fezolinetant ont eu moins de bouffées de chaleur au cours de la première semaine, la diminution la plus forte étant observée au cours des trois premiers jours. La sévérité des bouffées de chaleur a également été réduite de façon spectaculaire par le médicament à partir du deuxième jour. Aucun problème de santé lié au médicament n’a été constaté au cours de l’expérience.

Bouffées de chaleur : "le fezolinetant est efficace dès le premier jour"

"DAYLIGHT est la première étude sur le fezolinetant à examiner son efficacité contrôlée par placebo sur 24 semaines", déclare le professeur Antonio Cano, membre de l'Institut de recherche INCLIVA et auteur de la recherche.

"Le fezolinetant a été efficace et bien toléré pendant 24 semaines. Son effet a été observé dès le premier jour de traitement", résume-t-il.

"Une molécule non hormonale sûre et efficace pourrait donc bientôt être disponible pour le très grand nombre de femmes ménopausées qui souffrent de symptômes vasomoteurs. Cela pourrait améliorer leur état de santé général, leur qualité de vie et leurs performances professionnelles", poursuit-il. "Cependant, la prévalence ou l'intensité de ces symptômes varient en fonction de l'origine ethnique. Par exemple, les problèmes vasomoteurs sont plus fréquents et plus graves chez les femmes noires. Il est donc nécessaire d'obtenir davantage de données cliniques sur différentes populations et différentes zones géographiques", termine-t-il.

Contrairement à l'hormonothérapie qui remplace les œstrogènes, le fezolinetant ne soulage pas les autres symptômes de la ménopause tels que les changements d'humeur ou la sécheresse vaginale.