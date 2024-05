Douleur : les infections influencent notre empathie sociale

L'ESSENTIEL L’administration d'une faible dose de lipopolysaccharide entraîne une hausse des cytokines plasmatiques et des symptômes de maladie, ainsi qu'une humeur maussade.

Dans une nouvelle étude, les femmes souffrant d’une inflammation aiguë ont montré beaucoup moins d'empathie pour la douleur psychologique d'autrui.

"Les résultats peuvent avoir une pertinence socio-politique", selon les auteurs.

"Comportement de la maladie." C’est un processus par lequel l'organisme réorganise ses priorités biologiques lorsqu’une infection aiguë est présente. Bien que de précédentes recherches aient montré que l'inflammation induite par l’administration d'une faible dose de lipopolysaccharide peut altérer le comportement social, "son impact sur l'empathie reste mal compris", selon des chercheurs des universités de la Ruhr et de Duisbourg-Essen (Allemagne). Dans une récente étude, ils ont ainsi voulu comprendre comment les infections avec inflammation dans le corps affectent notre capacité à compatir à la douleur d'autrui.

L’inflammation aiguë entraîne une réduction de l'empathie pour la douleur psychologique d'autrui

Pour les besoins des travaux, parus dans la revue Brain, Behavior, and Immunity, les scientifiques ont recruté 52 femmes en bonne santé. Elles ont été réparties en deux groupes au hasard. Certaines ont reçu une faible dose de lipopolysaccharide, d’autres ont bénéficié d’une injection de sérum physiologique en guise de placebo. Les participantes ont ensuite été invitées à évaluer diverses interactions sociales. L’équipe leur a montré des images de femmes en proie à une douleur somatique ou psychologique, ou dans une interaction émotionnellement neutre avec un homologue masculin. Les réponses physiologiques (à savoir la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la température corporelle, les cytokines, le cortisol) ont été analysées ainsi que les symptômes de maladie et l'humeur avant et après l'administration de lipopolysaccharide ou du placebo.

"Les résultats nous ont surpris", a déclaré Vera Flasbeck, qui a dirigé l’étude. Physiologiquement, l’administration de lipopolysaccharide a entraîné une augmentation significative des cytokines plasmatiques et des symptômes de maladie, ainsi qu'une humeur maussade. "Alors que l'empathie pour la douleur somatique était largement la même dans le groupe lipopolysaccharide et le groupe placebo, on a constaté une réduction significative de l'empathie pour la douleur psychologique chez les sujets exposés au lipopolysaccharide", a ajouté l’auteur principal des recherches.

"Déterminer les différences d'empathie en fonction de l'attachement et de la familiarité"

Dans les conclusions, les auteurs indiquent ainsi que l'inflammation aiguë affecte à la fois notre santé physique et nos relations interpersonnelles. "Les résultats peuvent avoir une pertinence socio-politique. Par exemple, comment un sentiment général de maladie affecte-t-il la prise de décision, par exemple en ce qui concerne les décisions politiques ? (…) Il serait très intéressant de déterminer dans de futurs travaux les différences d'empathie pour la douleur psychologique et somatique en fonction de l'attachement et de la familiarité."