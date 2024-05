L’anxiété nuit à la vie sexuelle

L'ESSENTIEL L’anxiété est un trouble courant en France, notamment chez les femmes.

Une étude a établi une association entre un haut niveau d’anxiété et une vie sexuelle peu satisfaisante.

D’après une nouvelle enquête, les personnes très anxieuses ont une vie sexuelle moins épanouie que la moyenne.

L'étude s’est basée sur un échantillon de 170 hommes et 305 femmes âgés de 19 à 60 ans. Depuis leur ordinateur, les participants ont répondu à une enquête mesurant leur sensibilité à l'anxiété et leur épanouissement sexuel. Cette dernière notion comprenait plusieurs items : la fonction sexuelle (érection, éjaculation...), la douleur, la satisfaction, l'estime de soi, la détresse et le confort.

Les chercheurs ont constaté qu'une forte sensibilité à l'anxiété était liée à une vie sexuelle moins satisfaisante.

Vie sexuelle et anxiété : des corrélations à tous les âges

"Cette étude démontre que les associations entre la sensibilité à l'anxiété et le bien-être sexuel s'étendent aux hommes et aux séniors, donc pas seulement aux jeunes femmes", détaillent les chercheurs.

Les personnes très sensibles à l'anxiété étaient plus susceptibles de déclarer avoir peu de relations sexuelles ou éviter les rapports susceptibles de déclencher des sensations d'excitation.

Les chercheurs ont observé des différences entre les sexes. Alors que les hommes et les femmes présentant une sensibilité à l'anxiété élevée ont signalé plus de douleur et de détresse, l'effet sur la satisfaction sexuelle n'a été significativement prononcé que chez les femmes. Cela suggère que la sensibilité à l'anxiété peut interférer avec la satisfaction sexuelle de manière spécifique au genre, peut-être sous l'influence de dynamiques psychologiques ou sociales différentes.

Vie sexuelle : 15 à 20 % de la population française souffre d’anxiété

Malgré des résultats intéressants, la conception transversale de l'étude ne permet pas de tirer des conclusions sur la causalité, à savoir si la sensibilité à l'anxiété est à l'origine d'un bien-être sexuel moindre ou vice versa. En outre, le fait de s'appuyer sur des données autodéclarées peut entraîner des biais.

"Les interventions visant à réduire la sensibilité à l'anxiété pourraient avoir des implications significatives sur l'amélioration de la vie sexuelle", estiment tout de même les chercheurs à la fin de leur rapport.

Les troubles anxieux sont 2 fois plus présents chez les femmes que chez les hommes. Ils touchent environ 15 à 20 % de la population française.