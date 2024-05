Pourquoi les testicules sont-ils situés à l'extérieur du corps ?

L'ESSENTIEL Les testicules se situent dans le scrotum, une bourse de peau qui est derrière le pénis.

Cet emplacement permet une température moins importante qu’à l’intérieur du corps.

Certains sont touchés par la cryptorchidie, une anomalie de l’appareil génital masculin qui se manifeste par le fait qu’un ou deux testicules ne descendent pas dans le scrotum.

4 à 5 centimètres de longueur et 2 à 3 centimètres d’épaisseur… Malgré leur petite taille, les testicules sont essentiels à la reproduction. C'est en effet dans ces deux organes que se déroule la spermatogenèse, la fabrication de spermatozoïdes.

Les testicules dans le scrotum

Cette fonction de reproduction les obligent à se situer à l’extérieur du corps, dans le scrotum. Il s’agit d’une petite bourse de peau, derrière le pénis. Mais comment expliquer un emplacement si particulier ?

2 à 4 % des nouveaux nés sont touchés par la cryptorchidie, selon l’Assurance maladie. Il s’agit d’une anomalie de l’appareil génital masculin qui se manifeste par le fait qu’un ou deux testicules ne descendent pas dans le scrotum.

Si au bout d’un an le ou les testicules ne sont pas descendus naturellement, “la maladie devient définitive et impose un traitement pour éviter le risque de complications.” Il s’agit généralement d’une intervention chirurgicale appelée orchidopexie, qui consiste à positionner le testicule dans la bourse. Celle-ci est généralement réussie : pour seulement 4 % des cas, le testicule remonte à nouveau et une nouvelle intervention est nécessaire.

Une température optimale pour la fabrication de spermatozoïdes

L’une des complications majeures de la cryptorchidie est l’infertilité. En effet, toujours d'après l’Assurance maladie, “Si le testicule n’est pas dans la bourse, il n'est pas à la température adéquate (soit 33-34 °C) pour fabriquer correctement des spermatozoïdes. Cela peut entraîner une infertilité masculine qui peut alors être due soit à une faible quantité, voire une absence de spermatozoïdes dans le sperme, soit à la présence de spermatozoïdes anormaux.”

C’est donc ça, la réponse à la question : les testicules sont situés dans le scrotum pour être à une température inférieure à celle du corps - environ 37 °C - et ainsi pouvoir fabriquer correctement les spermatozoïdes.

L’autre fonction des testicules est la sécrétion de testostérone, l'hormone sexuelle masculine. Celle-ci permet notamment de réguler la libido et la fonction érectile, ce qui est aussi nécessaire à la reproduction.