Grossesse : ces signes indiquent que vous allez bientôt accoucher

À l’approche du terme, les parents trépignent souvent d’impatience de rencontrer leur bébé. Ils peuvent donc être à l’affût du moindre indice qui montre que le travail a débuté. Dans une interview accordée à la clinique de Cleveland, le Docteur Jonathan Emery, gynécologue-obstétricien, a révélé les signes précurseurs qui peuvent survenir en amont d'un accouchement.

Comment savoir si le travail a débuté ?

Les contractions sont souvent la première chose à laquelle on pense lorsque l’on évoque la naissance d’un enfant. Au fil des heures, elles deviennent de plus en plus en plus intenses et régulières, et sont parfois liées à la rupture de la poche des eaux. En raison des contractions, le col de l’utérus s’ouvre progressivement pour faciliter la descente de bébé. Durant cette phase, il est préconisé de se rendre à la maternité ou d’appeler sa sage-femme en cas d’accouchement à domicile.

Les futures mamans peuvent également ressentir une pression pelvienne à quelques jours de leur accouchement. Cette pression peut être corrélée à l'allègement, autrement dit la phase où le bébé descend de l’abdomen. "Vous pouvez même ressentir l'allègement comme une pression pelvienne ou même une douleur lombaire (…) Mais gardez à l'esprit que certaines personnes ne ressentent pas ce symptôme avant d'être en plein travail", a indiqué le Docteur Jonathan Emery.

Au début du travail, il est possible de ressentir des crampes, similaires à celles qui surviennent lors des menstruations. Comme l’a précisé le spécialiste, ces spasmes ne sont généralement pas douloureux, mais ils peuvent revenir ponctuellement dans les heures, voire les jours précédant un accouchement.

Accouchement : un possible changement d’aspect des pertes vaginales

Au début de la grossesse, un bouchon muqueux se forme pour fermer le col de l’utérus et ainsi protéger le fœtus des infections. À quelques jours de la naissance, il est souvent expulsé avant le début du travail. Cette perte est totalement indolore et peut se faire en plusieurs fois, voire passer totalement inaperçue. "Il y a plusieurs dizaines d'années, on pensait que si le bouchon muqueux disparaissait, cela signifiait que le travail commencerait dans un certain nombre de jours (…) Aujourd’hui, nous savons qu'il peut s'agir d'un signe non spécifique. Vous pouvez perdre le bouchon muqueux sans que le travail ne commence, et le mucus peut même s'accumuler à nouveau dans le col de l’utérus", a cependant souligné le gynécologue-obstétricien.

Une femme enceinte peut également observer un changement d’aspect de ses pertes vaginales lorsque la date du terme est proche. Elles peuvent devenir plus aqueuses, épaisses et rosées avant le début du travail.

Il est toutefois important de rappeler que chaque femme est différente. Cette liste de symptômes n’est pas exhaustive, et chacune peut ressentir des signes différents au moment du travail. "Si vous prenez dix femmes, vous obtiendrez dix histoires différentes sur ce qu'il s'est passé pour elles avant le début du travail, même entre deux grossesses", a noté le Docteur Jonathan Emery.