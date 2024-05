Vous avez des fourmis dans les mains ? Cela peut être le signe d’une neuropathie

L'ESSENTIEL Les fourmis ou les picotements dans les mains et les orteils peuvent être le signe d'une neuropathie.

Ces lésions nerveuses peuvent être à l'origine de chutes, voire d'amputations.

Elles sont fréquentes mais pourtant sous-diagnostiquées.

Si vous ressentez souvent des picotements dans vos orteils ou des fourmis dans vos mains, mieux vaut en parler à un médecin. Ces signes peuvent être les symptômes d’une neuropathie. Selon une nouvelle étude, parue dans Neurology, ces lésions nerveuses sont très fréquentes et sous-diagnostiquées.

Qu’est-ce que la neuropathie ?

Elles touchent le système nerveux périphérique, qui ne parvient plus à transporter les informations vers le système nerveux central. Cela bloque certaines réponses motrices et peut provoquer différents symptômes. "Plus d'un tiers des personnes atteintes de neuropathie ressentent une douleur aiguë ou semblable à un choc, ce qui augmente leur taux de dépression et diminue leur qualité de vie, indique l’auteure principale de l'étude Melissa A. Elafros, chercheuse à de l'Université du Michigan. Les personnes atteintes de neuropathie courent également un risque accru de décès précoce, même si l'on prend en compte leurs autres affections." Ces lésions peuvent aussi engendrer des chutes, des infections voire une amputation.

Neuropathie : quels sont les facteurs de risque ?

Pour comprendre la fréquence de cette pathologie, cette équipe de recherche américaine a recruté 169 participants, âgés de 58 ans en moyenne. "La moitié des personnes souffraient de diabète, ce qui peut provoquer une neuropathie, préviennent les auteurs. Au total, 67 % étaient atteintes du syndrome métabolique, défini comme un excès de graisse abdominale associé à au moins deux des facteurs de risque suivants : hypertension artérielle, triglycérides supérieurs à la normale (un type de graisse présente dans le sang), glycémie élevée et un faible taux de cholestérol à lipoprotéines de haute densité (HDL), ou 'bon' cholestérol." Ces différents facteurs de risque sont également associés à la neuropathie. Dans le cadre de leurs travaux, les scientifiques américains ont pris en compte les différents facteurs pouvant affecter le risque de neuropathie, ils ont découvert que les personnes atteintes du syndrome métabolique étaient plus de quatre fois plus à risque de souffrir de neuropathie que les personnes non-atteintes.

La neuropathie, une maladie fréquente et sous-diagnostiquée

Au total, 73 % des personnes souffraient de neuropathie et 60 % ressentaient des symptômes douloureux. D’après les auteurs, les trois quarts des participants atteints n’avaient jamais reçu de diagnostic. "Le nombre de personnes atteintes de neuropathie dans cette étude, en particulier de neuropathies non diagnostiquées, était extraordinairement élevé", souligne Melissa A. Elafros. Pour elle, plusieurs leçons doivent être tirées de ces résultats : la nécessité d'améliorer l’accès au diagnostic, une meilleure prise en charge de la pathologie et davantage de prévention sur les facteurs de risque.