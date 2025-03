Sexualité : la notion de compatibilité physique serait un mythe

L'ESSENTIEL Il n'existerait pas de comptabilité physique en matière de sexualité.

La compatibilité repose plutôt sur des caractéristiques partagées : curiosité, sens du jeu et bienveillance.

Pour une sexualité épanouie, le plus important est la communication.

La sexualité n’est pas épargnée par les clichés. Dans son travail, Emily Nagoski, autrice et éducatrice sexuelle, tente de les démonter. Elle a récemment publié un article dans The Guardian consacré à une idée reçue très répandue : l’incompatibilité sexuelle. Il s’agit d’une question qui lui est très fréquemment posée.

Peut-on vraiment parler de compatibilité physique en matière de sexualité ?

"La seule norme que j'utilise est que toutes les personnes impliquées doivent être heureuses d'être là et libres de partir sans conséquences, ni aucune douleur indésirable", annonce-t-elle. Pour la spécialiste, les seules choses qui comptent sont la curiosité, le sens du jeu et la bienveillance, et ce, quelle que soit la situation. "Ce que nous appelons ‘incompatibilité’ est en fait deux personnes ayant des scripts dans leur tête sur la façon dont le sexe est censé fonctionner et ces scripts sont différents, développe-t-elle. La plupart du temps, ce sont les scripts qui sont incompatibles, pas les humains réels qui essaient de se connecter les uns aux autres."

Dans quels cas peut-il y avoir une incompatibilité sexuelle ?

Parfois, certaines envies divergent entre les deux partenaires, et malgré les trois critères cités plus haut, une forme d’incompatibilité apparaît. "Dans ce cas, les partenaires discutent pour savoir si le premier partenaire est d'accord pour fantasmer sur cette chose ou si le deuxième partenaire se sent à l'aise avec le fait que le premier partenaire explore avec d'autres personnes, indique la sexologue. Il n'y a pas de bien ou de mal - au-delà de tout le monde étant heureux d'être là et libre de partir sans conséquences indésirables - il y a juste ce qui fonctionne pour ce couple, en cette période de leur vie."

Pour elle, la seule véritable incompatibilité est celle d’une orientation sexuelle différente. "J'ai rencontré des couples mariés où un des partenaires s'est rendu compte qu’il était gay et qui essayaient vraiment de faire leur couple fonctionner malgré tout, et honnêtement, c'est déchirant de voir les dégâts que cela fait aux deux partenaires", raconte-t-elle.

La communication, la clé pour une sexualité épanouie

Elle rappelle l’importance de la communication entre les partenaires sexuels. "Il est courant que les gens se sentent plus à l'aise d’avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qu’à parler de sexe avec cette même personne", souligne-t-elle. Souvent, les individus craignent d’être jugés, de choquer ou de blesser. Pour réussir à parler de sexualité, elle suggère de consulter un sexologue pour quelques séances et lire des livres sur le sujet. Elle cite trois caractéristiques des couples qui conservent une "connexion sexuelle à long terme" : ce sont des amis qui se font confiance et qui s’admirent, ils donnent la priorité au sexe car ils estiment que cela apporte quelque chose à leur relation et ils cherchent à avoir une sexualité pour eux-mêmes, loin des "règles imposées".