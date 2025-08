Leucémies infantiles : plus de risque en cas de césarienne programmée ?

L'ESSENTIEL Les bébés nés par césarienne programmée ont 21 % de risques en plus de développer une leucémie aiguë lymphoblastique que ceux nés par voie basse.

Le risque est plus élevé chez les garçons que chez les filles.

Le manque d’exposition au stress et aux bactéries vaginales pourrait expliquer la différence entre les césariennes programmées et celles réalisées en urgence.

Malgré des effets indésirables potentiels à long terme, les taux de césarienne ont augmenté au-delà des seuils médicalement justifiés, d’après des chercheurs du Karolinska Institutet (Suède). De précédentes recherches suggèrent un risque accru de leucémie aiguë lymphoblastique, un cancer qui prend naissance dans les cellules souches du sang, chez les enfants nés par césarienne programmée. Afin de vérifier cette association, l’équipe a mené une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue The International Journal of Cancer.

21 % de risque en plus de cancer chez les enfants nés par césarienne programmée

Pour élucider le lien entre le mode d'accouchement et la leucémie infantile, elle a analysé près de 2,5 millions d'enfants nés en Suède entre 1982 et 1989 et entre 1999 et 2015. "Les conditions de grossesse, le mode d'accouchement et les diagnostics de leucémie aiguë lymphoblastique chez l'enfant ont été extraits des registres nationaux." Selon les données, 15,5 % des bébés sont nés par césarienne, soit près de 376.000 enfants. Par la suite, les auteurs ont différencié les césariennes en césariennes programmées et césariennes d'urgence.

Dans l'ensemble du groupe, 1.495 enfants ont développé une leucémie par la suite. D’après les résultats, les tout-petits ayant développé un cancer plus tard dans leur vie étaient surreprésentés dans le groupe né par césarienne programmée. En particulier, le risque de développer la forme la plus courante de leucémie infantile, la leucémie aiguë lymphoblastique, a augmenté. Dans le détail, le risque de cancer était 21 % plus élevé chez les enfants nés par césarienne programmée que chez ceux nés par voie basse. "Les associations étaient concentrées chez les garçons et aux âges où l'incidence de la leucémie est maximale, soit à 5 ans, et persistaient après prise en compte des facteurs de confusion potentiels, notamment les facteurs maternels et périnataux." Les césariennes non planifiées n'étaient pas associées à un risque accru de leucémie aiguë lymphoblastique chez les enfants.

Leucémies infantiles : pourquoi les césariennes programmées sont-elles plus risquées ?

Les césariennes d'urgence commencent généralement par un accouchement par voie basse. Cela engendre du stress pour le bébé et une exposition aux bactéries vaginales en cas de rupture de la poche des eaux. Cependant, lors des césariennes programmées, généralement pratiquées avant le début naturel du travail, le bébé ne subit pas ce stress et n'est pas exposé aux bactéries vaginales. Les chercheurs suggèrent que cette différence pourrait expliquer le risque accru de leucémie infantile.

"Les césariennes sont un élément important des soins obstétricaux, souvent salvateur. Nous ne voulons pas que les mères s'inquiètent des césariennes médicalement indiquées. Mais lorsque ce résultat est combiné à d'autres études montrant que le risque d'asthme, d'allergies ou de diabète de type 1 ultérieur augmente chez les enfants nés par césarienne programmée, il y a lieu de discuter des césariennes non médicalement indiquées", a conclu Christina-Evmorfia Kampitsi, qui a dirigé les travaux.