Diabète de type 1 : quels menus pour les repas des fêtes ?

L'ESSENTIEL Le diabète de type 1 entraîne un risque d'hyperglycémie.

Les personnes qui en souffrent doivent surveiller leur alimentation... y compris lors des repas des fêtes de fin d'année.

Elles peuvent toutefois profiter elles aussi de ces menus de fête mais avec une surveillance accrue de leur glycémie.

Le diabète de type 1, maladie auto-immune favorisée par une prédisposition génétique, est la conséquence d’un arrêt de production d’insuline par le pancréas. Or c’est cette hormone qui permet la régulation du taux de sucre dans le sang. Résultat, un risque pour les personnes qui sont atteintes de ce type de diabète (20 000 nouveaux cas par an en France) d’hyperglycémie pouvant aller jusqu’au coma. C’est la raison pour laquelle son traitement repose sur l’injection régulière d’insuline, l’adaptation du régime alimentaire et la pratique régulière d’une activité physique.

Face à ce tableau, comment, lorsque l’on est atteint de diabète de type 1 aborder la période des fêtes de fin d’année et les possibles excès alimentaires qui l’accompagnent traditionnellement ?

Augmenter les doses d’insuline

"Dans ces moments-là, les personnes diabétiques doivent se dire qu’ils peuvent en profiter un peu !", assure le Dr Patricia Vaduva, praticien universitaire au CHU de Rennes. Même si elle précise tout de suite que cela doit aller de pair avec un minimum de précautions. Comme augmenter un peu les doses d’insuline ou se les injecter par exemple entre chaque plat.

"Ce qui est le plus important, c’est de surveiller étroitement sa glycémie qui, dans ce genre de circonstances, peut varier plus que d‘habitude". Même si c’est parfois difficile lors de repas qui se prolongent ou lorsque l’on se trouve à l’extérieur, en famille, chez des amis ou en vacances, "il ne faut jamais, insiste la praticienne, oublier ses injections".

Produits de la mer et desserts fruités

"Les fruits de mer et les crustacés sont peu caloriques", confirme le site de la Fédération des diabétiques, … à condition d’éviter la mayonnaise ! Voilà donc une bonne idée pour l’entrée d’un repas de fête. Plus classiques pour débuter, même si ces plats sont un peu moins festifs, salade mesclun, salade d’épinards ou chou rouge.

Mais ensuite ? Les plaisirs de la dinde de Noël seraient-ils interdits aux diabétiques de type 1 ? Là encore, il ne s’agit pas de se priver mais d’être raisonnable. "La dinde, oui, mais elle ne doit pas forcément être aux marrons et le chapon farci au foie gras !", précise le site de la Fédération des diabétiques dans ses conseils pour bien gérer les repas de fête.

Idem pour le dessert. Mais si, les diabétiques de type 1, habituellement interdits de desserts trop sucrés, peuvent goûter la bûche de Noël ! A condition qu’elle soit "plutôt sous forme de mousse à base de fruits rouges et exotiques".

Une surveillance étroite de la glycémie

Alix Bornon, diabétique de type 1 et chef pâtissière, confirme : "Oui, il est préférable de privilégier des desserts fruités mais on peut aussi s’autoriser des gâteaux classiques… si l’on n’oublie pas les petites injections d‘insuline entre les plats".

Alors, pour que les repas des fêtes ne soient synonymes ni de frustration, ni de problèmes de santé pour les diabétiques de type 1, deux règles finalement plutôt simples à respecter : se faire plaisir… mais surveiller de très près sa glycémie. "Dans l’euphorie du moment, il ne faut surtout pas oublier de se contrôler", insiste Alix Bornon.