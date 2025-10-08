Grippe : pourquoi la prochaine campagne de vaccination est cruciale

L'ESSENTIEL L’hiver dernier, la grippe a fait 17.600 morts en France, un chiffre bien supérieur à la moyenne.

La campagne vaccinale débute le 14 octobre pour protéger les personnes à risque.

Le vaccin est gratuit pour les publics prioritaires et peut être couplé à celui contre le Covid-19.

L’hiver dernier, la grippe a fait un retour brutal en France, provoquant 17.600 décès, soit près du double de la moyenne annuelle habituelle de 10.000 morts, selon les chiffres de Santé publique France (SpF) publiés mardi 7 octobre. Une épidémie "relativement précoce, d’une durée plus longue que la moyenne, d’une ampleur et d’une sévérité importante pour toutes les classes d’âge", alerte le ministère de la Santé. A l’époque, près de trois millions de personnes avaient consulté pour des symptômes grippaux, et 30.000 avaient été hospitalisées, précise Santé publique France.

Des chiffres qui interpellent, alors que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débutera le 14 octobre en métropole. L’objectif ? "Protéger les populations les plus fragiles", insiste l’agence sanitaire, qui appelle également à se faire vacciner contre le Covid-19 dès cet automne.

Des gestes barrières "un peu oubliés"

L’an dernier, la couverture n’a pas été optimale et le vaccin contre la grippe a été d’une "efficacité modéré", reconnaît Caroline Semaille, directrice générale de Santé publique France. Depuis la fin de l’épisode du Covid-19, "les gestes barrières ont aussi été un petit peu oubliés", ajoute-t-elle. Résultat : une propagation facilitée de la grippe et des formes graves en hausse, notamment chez les plus âgés.

Entre 2 et 6 millions de personnes sont touchées chaque année par la grippe dans l’Hexagone, et plus de 90 % des décès liés à l’infection respiratoire concernent les plus de 65 ans. Pourtant, selon les données de l’agence sanitaire, la vaccination permettrait de sauver chaque année environ 2.000 personnes dans cette tranche d’âge.

Qui est concerné par la vaccination ?

La liste des personnes ciblées par la vaccination contre la grippe est longue : personnes âgées, personnes souffrant de comorbidités, patients atteints de maladies chroniques, femmes enceintes, résidents en EHPAD, personnes immunodéprimées, professionnels de santé… La vaccination est également recommandée pour l’entourage des nourrissons ou des personnes immunodéprimées. Les enfants de 2 à 17 ans sans comorbidités peuvent aussi en bénéficier.

Bonne nouvelle : le vaccin antigrippal est gratuit pour les publics à risque et remboursé à 65 % pour les enfants de 2 à 17 ans. A noter que les deux vaccins, grippe et Covid, peuvent être administrés le même jour, sans risque, sur deux zones d’injection distinctes (par exemple les deux bras) ou de manière séquencée (sans délai minimum à respecter).