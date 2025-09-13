Grippe : deux vaccins sont à privilégier chez les personnes âgées

L'ESSENTIEL La HAS recommande que les vaccins Efluelda et Fluad contre la grippe soient utilisés préférentiellement chez les personnes de 65 ans et plus.

Leur efficacité vaccinale se traduit par "une réduction de 750 à 8.410 hospitalisations et 4.500 et 24.290 consultations liées à la grippe" chez les seniors.

Cependant, il est toujours possible d’utiliser les vaccins à dose standard (Influvac, Vaxigrip et Flucelvax) lorsque ceux à privilégier ne sont pas disponibles.

D’octobre à mars, le virus de la grippe, dont il en existe trois types (A, B, C) comprenant chacun plusieurs souches, circule activement. Chaque automne, il est donc conseillé aux personnes fragiles de se protéger contre cette infection respiratoire aiguë, très contagieuse, dans le cadre de la campagne de vaccination. Cette année, celle-ci commencera le 14 octobre prochain. Comme l’an dernier, celle de la grippe est conjointe à celle du coronavirus. En clair, les patients peuvent bénéficier des deux vaccins le même jour.

L’une des catégories de la population concernée par la vaccination ? Les personnes âgées, dont la couverture vaccinale antigrippale est insuffisante par rapport à l’objectif de 75 % de couverture vaccinale fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Les seniors deviennent plus vulnérables face à certaines maladies et développent souvent des complications graves. "Mi-janvier 2025, dans l'Hexagone, l'épidémie de grippe se situait toujours à un niveau d'intensité élevé dans toutes les classes d'âge. Les 65 ans et plus représentent 67 % des hospitalisations après passage aux urgences pour grippe/syndrome grippal", indique Santé publique France.

Grippe : "une réduction de 750 à 8.410 hospitalisations" avec les deux vaccins chez les seniors

Afin de freiner la transmission des virus respiratoires et réduire les hospitalisations, la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande de privilégier l’administration d’un vaccin inactivé à haute dose (Efluelda mis au point par le laboratoire Sanofi) et d’un vaccin inactivé contenant l’adjuvant MF59 (Fluad développé par le laboratoire Seqirius) chez les personnes de plus de 65 ans par rapport aux vaccins à dose standard disponibles dans cette population. "La HAS positionne de manière équivalente les vaccins adjuvantés et hautement dosés", dont l’efficacité vaccinale se traduit par "une réduction de 750 à 8.410 hospitalisations et 4.500 et 24.290 consultations liées à la grippe chez les 65 ans et plus (…) dans la majorité des études analysées."

Les vaccins inactivés à dose standard peuvent toujours être utilisés

Bien que ces deux vaccins soient à privilégier, l’autorité sanitaire précise que les vaccins à dose standard ne sont pas exclus de la stratégie vaccinale antigrippale des seniors. En effet, lorsque ceux recommandés de manière préférentielle ne sont pas disponibles, il est possible d’avoir recours aux vaccins antigrippaux (Fluarix Tetra, Vaxigrip Tetra et Influvac Tetra). Pour rappel, "le vaccin contre la grippe est pris en charge à 100% pour les personnes à risque et remboursé à hauteur de 65% pour les enfants de 2 à 17 ans. Les personnes concernées reçoivent un bon de prise en charge de l’Assurance Maladie qui leur permet qui leur permet de retirer gratuitement le vaccin à la pharmacie", selon l’ARS Île-de-France.