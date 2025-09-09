Grippe : voici pourquoi elle est plus mortelle chez les personnes âgées

L'ESSENTIEL Les personnes âgées atteintes de la grippe présentent des taux plus élevés d’apolipoprotéine D (ApoD) que les adultes plus jeunes.

L’apolipoprotéine D est une protéine glycosylée qui altère l'activation de la réponse antivirale du système immunitaire à l'infection respiratoire.

Elle pourrait constituer une cible thérapeutique, ce qui pourrait aider à réduire la morbidité et de la mortalité au sein de cette population.

Chaque année, les épidémies de grippe surviennent habituellement au cours de l'automne et de l'hiver en France. D’origine virale, cette infection respiratoire contagieuse peut être grave chez les personnes les plus fragiles, à savoir les nourrissons de moins de 6 mois, les femmes enceintes, les patients obèses, les personnes âgées de 65 ans et plus, les adultes de moins de 65 ans, immunodéprimés ou ayant une maladie chronique.

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, des chercheurs de l’université de l’université de Nottingham (Angleterre) ont voulu comprendre pourquoi les personnes âgées sont plus susceptibles de souffrir d'une grippe sévère et d’en mourir. Pour cela, l’équipe a examiné les mécanismes à l'origine de l'aggravation de l'infection par le virus de la grippe avec l'âge. Elle a mené des expériences sur des souris âgées et a utilisé des coupes de tissus humains de donneurs appropriés.

Des taux d’apolipoprotéine D plus élevés dans les poumons des seniors malades

À partir de cette analyse, les auteurs ont identifié une protéine glycosylée appelée apolipoprotéine D (ApoD) comme un facteur cellulaire lié à l'âge qui altère l'activation de la réponse antivirale du système immunitaire à l'infection par le virus de la grippe. Dans le détail, celle-ci provoque une dégradation importante des mitochondries, ce qui entraîne une production accrue de virus et des lésions pulmonaires pendant l'infection. Pour rappel, "les mitochondries sont essentielles à la production d'énergie cellulaire et à l'induction d'interférons protecteurs."

Selon les résultats, cette protéine est présente à des niveaux bien plus élevés dans les poumons des seniors que ceux des personnes plus jeunes. Elle cause ainsi des lésions tissulaires importantes lors de l'infection, réduisant ainsi la réponse protectrice de l'interféron antiviral de type I.

Grippe : l’apolipoprotéine D, une cible thérapeutique

D’après les auteurs, l’ApoD constitue donc une cible thérapeutique pour la protection contre l'infection grave par le virus de la grippe chez les personnes âgées, ce qui aurait un impact majeur sur la réduction de la morbidité et de la mortalité au sein de cette population. "Il existe désormais une opportunité prometteuse d'améliorer thérapeutiquement la gravité de la maladie chez les personnes âgées infectées par le virus de la grippe grâce au ciblage inhibiteur de l'ApoD", a conclu Kin-Chow Chang, qui a dirigé les travaux.