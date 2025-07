Grippe : le vaccin Efluelda sera disponible cet hiver

Le vaccin Efluelda fait son retour en France. Cet anti-grippal sera commercialisé pendant l’hiver 2025/2026, d’après un arrêté du Journal Officiel, paru le 24 juillet. Quatre fois plus dosé que les versions classiques, il est réservé aux personnes de plus de 65 ans.

Pourquoi le vaccin anti-grippe Efluelda n’était plus commercialisé en France ?

Cet hiver, le vaccin sera remboursé à 100 % par l’Assurance Maladie pour les personnes éligibles. L’an passé, un désaccord sur le prix avait entraîné sa disparition dans les pharmacies françaises : l’entreprise pharmaceutique Sanofi avait dénoncé un prix trop bas, fixé par les autorités sanitaires françaises. Mais ces dernières avaient ensuite décidé de cesser la commercialisation du sérum, vendu en France depuis 2021, car elles ont considéré que son efficacité était équivalente à celles des autres vaccins.

Efluelda : un vaccin à privilégier chez les plus de 65 ans

Cette nouvelle décision s’appuie sur des publications de la Haute autorité de Santé. En mai dernier, elle a émis un "avis favorable au remboursement pour la prévention de la grippe chez l’adulte de 65 ans et plus selon les recommandations vaccinales en vigueur". La HAS recommande que le sérum soit utilisé "préférentiellement chez les personnes de 65 ans et plus par rapport aux vaccins à dose standard disponibles dans cette population, dans le cadre de la stratégie vaccinale française vis-à-vis de la grippe saisonnière". Ce sérum à haute dose a été conçu pour protéger les personnes les plus à risque de souffrir de complications.

Grippe : une épidémie virulente l’hiver dernier

Cette décision intervient alors que l’épidémie saisonnière de grippe a été particulièrement virulente l’hiver dernier. Dans son bilan, paru le 16 avril 2025, Santé Publique France rappelle qu’elle a démarré de façon précoce, dès le début du mois de décembre. "Elle a atteint son pic fin janvier et s’est terminée fin février, soit une durée de 12 semaines (versus 10 semaines en moyenne sur la période 2011-2024)", indique l’organisme. De nombreux cas graves ont été signalés, dont certains ont nécessité des hospitalisations en réanimation. Selon Santé Publique France, l’épidémie de grippe a entraîné 14.100 décès supplémentaires pendant l'hiver 2024/2025.