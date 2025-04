Grippe 2024/2025 : les chiffres d’une épidémie d’une “sévérité importante”

L'ESSENTIEL L'épidémie de grippe a été précoce et d’une durée de 12 semaines au cours de la saison 2024-2025.

Près de 3 millions de consultations pour syndrome grippal et 29.000 hospitalisations ont été enregistrées.

L’impact de l’épidémie de grippe 2024-2025 a été "considérable" en termes de mortalité.

"L’épidémie de grippe 2024-25 a été marquée par une relative précocité, une durée plus longue que la moyenne et une sévérité importante, dans toutes les classes d’âge, mais particulièrement chez les moins de 5 ans et les plus de 65 ans”, prévient Santé Publique France dans son bilan des infections respiratoires aigues de cette saison.

Et, en effet, les chiffres de la grippe 2024-2035 présentés dans ce rapport publié le 16 avril 2025 sont assez élevés.

Grippe : une épidémie précoce, intense et sévère

Cette saison, la grippe a tout d’abord surpris les Français de l’Hexagone avec un démarrage précoce (début décembre). Elle s'est aussi démarquée par sa "longévité" : 12 semaines contre 10 semaines en moyenne. Entre novembre 2024 et fin février, 2,7 millions de consultations pour syndrome grippal et près de 224 000 actes SOS Médecins pour grippe/syndrome grippal ont été enregistrés. "Au pic de l’épidémie lors de la 4e semaine de 2025, l’activité pour grippe/syndrome grippal SOS a atteint un niveau très élevé à 27,8 % de l’ensemble des actes médicaux tous âges confondus. Cette valeur est supérieure au précédent record atteint lors de l’épidémie de grippe 2022-23 (25,4 %)", précise le bilan de Santé publique France.

La sévérité de la maladie, cet hiver, s’est également vue dans les hôpitaux. Plus de 29.100 patients de la grippe ont été hospitalisés après un passage aux urgences pendant la saison épidémique. 60 % d’entre eux avaient 65 ans ou plus. Les réanimations ont également été chargées avec 1.849 admissions sur la même période. Parmi ces malades, 79 % de ceux pour lesquels le statut vaccinal était renseigné, n’avaient pas eu de doses contre la grippe, prévient le document.

"L’impact de l’épidémie de grippe 2024-2025 a été également considérable en termes de mortalité", expliquent les auteurs. Si l’ensemble des données en matière de décès n’ont pas encore été analysées, les autorités sanitaires indiquent que près de 5.000 décès certifiés électroniquement "avaient une mention de grippe comme affection morbide ayant directement provoqué ou contribué au décès". Le pic des décès liés au virus a été atteint la deuxième semaine de janvier. La grippe représentait alors 7,3 % de l’ensemble des décès déclarés par certificat électronique, “valeur la plus élevée enregistrée depuis 2020”.

Grippe : pourquoi l’épidémie a été aussi forte cet hiver en France ?

Les chiffres sont indéniables : la grippe a été virulente cet hiver. "Plusieurs facteurs ont sans doute contribué à ce fort impact de la grippe sur la population française cette année", explique Santé Publique France.

L’agence cite "en particulier la co-circulation à des niveaux élevés des trois virus grippaux, la couverture vaccinale insuffisante, l’efficacité du vaccin faible à modérée chez les personnes âgées de 65 ans ou plus, ou encore la forte circulation de la grippe chez les enfants en âge d’être scolarisés au moment des fêtes de fin d’année". Tous ces éléments ont pu, selon elle, "favoriser la contamination des personnes âgées ou des enfants en bas âge, plus à risque de formes graves de la grippe."