Grippe : l’épidémie est “en nette diminution”

L'ESSENTIEL Une nette diminution des indicateurs de grippe dans toutes les classes d'âge a été observée dans l'Hexagone.

Toutefois, l'activité grippale reste soutenue avec toutes les régions toujours en épidémie.

Cette saison, le vaccin contre la grippe a présenté une faible efficacité chez les 65 ans et plus.

La grippe qui a été très virulente lors de cette saison hivernale 2024-2025, commence à desserrer son étau sur la France. "Les indicateurs de la grippe étaient en nette diminution dans toutes les classes d'âge et plus particulièrement chez les enfants", prévient Santé publique France dans son bilan hebdomadaire publié le 26 février 2025.

Grippe : le pic de l’épidémie est passé

Les chiffres le montrent bien désormais. Le pic de l’épidémie de grippe est passé. Le taux de consultations tous âges confondus pour syndrome grippal en ville était de 235 pour 100.000 habitants entre le 17 et 23 février contre 315 pour 100.000 habitants sept jours plus tôt. SOS Médecins a également été moins sollicité par des patients grippés. Leur part était en baisse dans toutes les classes d'âge : -5,1 points chez les 0-14 ans, -4,6 points chez les 15-64 ans et -1,3 point chez les 65 ans et plus. Ainsi l'indicateur grippe/syndrome grippal SOS Médecins passait cette semaine "du niveau d'intensité modéré à faible".

"Cependant, l'activité grippale restait soutenue avec toutes les régions encore en épidémie" la semaine dernière précise les autorités sanitaires. Et si en ville les médecins font face à de moins en moins de cas de grippe, la part des hospitalisations pour grippe/syndrome grippal restait à un "niveau d'intensité modéré" dans toutes les classes d'âge (2,2 % de l’ensemble des hospitalisations).

De plus, le nombre de décès avec une mention de grippe parmi les décès certifiés électroniquement était aussi en baisse "mais restait élevé par rapport aux épidémies précédentes".

Le vaccin contre la grippe moins efficace chez les seniors

Lors de son dernier bilan hebdomadaire, Santé publique France a également partagé une estimation de l’efficacité du vaccin contre la grippe depuis le mois d’octobre 2024. Les résultats préliminaires établis avec les données du réseau Sentinelles et du CNR avancent une efficacité vaccinale à 38 % pour tous les groupes à risque. Elle atteint 50 % chez les moins de 65 ans avec affection de longue durée et à 27 % chez les 65 ans et plus, vis-à-vis de l’ensemble des virus grippaux circulant en France hexagonale.

Le réseau RELAB qui réunit 1.600 laboratoires français présente des résultats assez similaires. L'efficacité globale du vaccin est évaluée à 42 % pour tous âges, à 60 % chez les moins de 65 ans et à 22 % chez les seniors. De plus, les doses semblaient protéger davantage contre la grippe de type B que de type A. La compilation de huit études européennes regroupant les données de 17 pays montre pour sa part "une efficacité vaccinale contre la grippe de type A pour tous âgés de 32 à 53 % en soins primaires et de 33 à 56 % en milieu hospitalier, avec quelques signes d'une efficacité vaccinale plus élevée contre la grippe de type B", précise le rapport.