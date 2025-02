Pourquoi le vaccin contre la grippe est-il moins efficace cette année ?

L'ESSENTIEL Cette année, le vaccin contre la grippe est moins efficace, en particulier chez les personnes âgées.

Cela peut s'expliquer par l'absence d'un vaccin, plus dosé, et par l'immunité plus fragile des personnes âgées.

La circulation concomitante de trois souches du virus réduit aussi l'efficacité de la vaccination.

L’épidémie de grippe se poursuit en France. Dans son dernier bulletin, paru le 29 janvier, Santé publique France indique que "l'activité grippale continuait de s'intensifier en ville et à l’hôpital" durant la quatrième semaine de janvier et que "les indicateurs étaient en hausse dans toutes les classes d’âge". Or, cette année, le vaccin semble moins efficace, en particulier chez les personnes âgées.

Grippe : un vaccin, plus efficace chez les personnes âgées, absent du marché

Dans le document publié le 29 janvier, Santé publique France fournit les dernières estimations concernant le vaccin. Son efficacité est "modérée" pour tous les groupes à risque avec un taux de 46 %, et plus élevée pour les moins de 65 ans (62 %), que pour les plus de 65 ans (31 %). Sur BFM TV, Margaux de Frouville, cheffe du service santé fournit quelques explications. D’abord, cette année, seulement trois vaccins sont disponibles en France, contre quatre habituellement. "Celui qui manque c’est l’Efluelda, un vaccin hautement dosé destiné aux plus âgés, quatre fois plus dosé en antigènes pour être précise, indique la journaliste. On sait que lorsque les personnes vieillissent, il y a un phénomène d’immunosénescence où le système immunitaire devient moins performant, on répond moins bien aux infections et aux injections." Un désaccord sur son prix entre les autorités sanitaires françaises et le laboratoire Sanofi Pasteur explique son absence pour cette année.

Vaccination contre la grippe : plusieurs souches sévissent en France

Mais un autre facteur peut expliquer l’efficacité réduite de la vaccination pour cette saison. Cette année, trois souches de la grippe circulent : A(H1N1), A(H3N2) et B/Victoria. Or, les vaccins sont fabriqués bien avant le début de la campagne de vaccination, en fonction des souches de l’année précédente et les compositions ne peuvent pas être modifiées au cours de la saison. "La souche AH3N2 se développe de plus en plus, or on sait que cette souche a tendance à muter davantage et donc a être moins fidèle à ce que contient la souche vaccinale", précise la cheffe du service santé de BFMTV.

Grippe : une couverture vaccinale inférieure aux années précédentes

D’après les dernières chiffres de Santé publique France, datés du 31 décembre 2024, la couverture vaccinale contre la grippe chez l’ensemble des personnes ciblées par la campagne était de 42,9 % et de 49,8 % chez les personnes âgées de 65 ans et plus. "Ces couvertures vaccinales sont inférieures à celles estimées pour la saison 2023-2024 à la même date", note l’organisme. Cela a pu également contribuer à l'apparition d'infections plus sévères.

Pour cette raison et "compte tenu de la faible efficacité du vaccin contre la grippe chez les 65 ans et plus pour cette saison (données préliminaires)", Santé Publique France recommande "l'adoption systématique des gestes barrières (...) pour contribuer à limiter la circulation des virus respiratoires, y compris chez les personnes les plus à risque de formes graves".