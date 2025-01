Grippe : les enfants particulièrement touchés par l’épidémie

L'ESSENTIEL L’épidémie de grippe atteint un niveau inédit en France, touchant particulièrement les enfants et provoquant une forte pression hospitalière, selon Santé publique France.

Un dixième des hospitalisations chez les plus de 4 ans est dû à la grippe, une situation exceptionnelle. Les décès restent majoritairement chez les plus de 65 ans, mais le vaccin s’avère peu efficace (à hauteur de 35 %).

Toutes les régions, y compris l’Outre-mer, sont touchées, sans signe d’accalmie. Face à cette crise, les autorités prolongent la campagne de vaccination et rappellent l’importance des gestes barrières (lavage des mains, aération).

L'épidémie de grippe continue de s'intensifier en France, touchant de plus en plus de patients, avec une particularité marquante cette année : les enfants sont exceptionnellement affectés. C’est ce qui ressort du dernier rapport de Santé publique France (SPF) publié le mercredi 29 janvier. Face à cette situation, les hôpitaux sont sous tension et les autorités sanitaires redoublent d'efforts pour contrer la propagation du virus.

Une propagation inégalée depuis des années

Alors que la grippe circule à un niveau sans précédent depuis plusieurs années, la semaine achevée a été marquée par "une forte intensification de l'épidémie dans l'Hexagone", selon SPF, d’autant plus que la co-circulation de plusieurs souches du virus accentue cette situation. Les enfants, normalement moins exposés aux complications, sont cette fois particulièrement affectés, notamment les plus jeunes, dont les hospitalisations atteignent des records. Chez les plus de 4 ans, un dixième des admissions à l'hôpital sont liées à la grippe, une proportion inédite.

Malgré cette hausse chez les enfants, les adultes restent les plus touchés en termes de mortalité. "La part des décès avec une mention de grippe parmi les décès certifiés électroniquement [reste] très élevée par rapport aux épidémies précédentes", avec environ 7 % des morts associées à la grippe – principalement les plus de 65 ans, selon SPF. Plus alarmant encore, le vaccin antigrippal semble cette année moins efficace parmi cette tranche d'âge : il ne le serait qu'à 35 %, d'après les données.

A noter que l'épidémie touche l'ensemble des régions métropolitaines ainsi que les territoires d'outre-mer, notamment la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Pour l'heure, aucune accalmie n'est en vue. Une vigilance accrue et des mesures préventives s'imposent donc pour limiter la propagation du virus.

Des mesures pour contenir l’épidémie

La pression hospitalière a conduit de nombreux établissements à activer des plans blancs pour mieux gérer l'afflux de patients. De même, pour tenter d'améliorer la couverture vaccinale jugée insuffisante, le ministère de la Santé a prolongé la campagne de vaccination jusqu'au 28 février.

Face à cette épidémie qui n’en finit pas et à la faible efficacité du vaccin, SPF rappelle que "l'adoption systématique des gestes barrières au sein de la population générale reste primordiale pour contribuer à limiter la circulation des virus respiratoires". Le lavage des mains, l'aération des espaces clos et le port du masque dans les lieux bondés sont autant de pratiques à renforcer.