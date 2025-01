Pourquoi les seniors boudent-ils le vaccin contre la grippe ?

L'ESSENTIEL "Globalement les personnes les plus âgées se vaccinent plutôt bien contre la grippe." Mais les "jeunes seniors", ceux qui viennent tout juste de passer la barre des 65 ans, sont nettement moins assidus. "Peut-être qu’ils n’y pensent pas."

Alors que la grippe continue de sévir cet hiver et que la campagne de vaccination a été prolongée jusqu’au 28 février, les chiffres inquiètent : seulement 41 % des personnes âgées de 65 ans et plus étaient vaccinées à la fin novembre. Une couverture jugée insuffisante face à une épidémie qui touche durement cette tranche d’âge, avec une surmortalité marquée, selon les autorités. Mais pourquoi les seniors hésitent-ils à se faire vacciner ? Une enquête de Santé publique France, réalisée en 2021 mais dévoilée ce mardi 28 janvier et relayée notamment par France Info, lève le voile sur leurs raisons.

Qui se fait vacciner ?

D’après l’étude, les profils des personnes vaccinées présentent des caractéristiques bien définies. Les hommes et les habitants des grandes villes, notamment ceux vivant en Normandie et en Bretagne, sont plus enclins à se faire vacciner, tout comme les personnes en couple ou souffrant de maladies chroniques. L’éducation et le statut socio-économique jouent également un rôle important : plus les individus sont aisés et diplômés, plus ils se protègent.

"Globalement les personnes les plus âgées se vaccinent plutôt bien contre la grippe", note Sophie Vaux, épidémiologiste à Santé publique France. Mais, fait intrigant, les "jeunes seniors", c’est-à-dire ceux qui viennent tout juste de passer la barre des 65 ans, sont nettement moins assidus. "Peut-être qu’ils n’y pensent pas."

Des raisons multiples pour éviter la piqûre

Contrairement aux idées reçues, peu de non-vaccinés se disent fermement opposés au vaccin : ils ne représentent que 6 %. La plupart invoquent des motifs variés : manque de temps, absence d’envie ou impression que la vaccination est inutile. Les habitants des petites villes, par exemple, pensent souvent qu’un cadre de vie isolé les protège du virus. D’autres estiment que le vaccin offre une protection insuffisante ou redoutent des effets secondaires, une crainte exprimée par 13 % des sondés.

Le lieu de résidence influence aussi les comportements. Les habitants du sud de la France et des Antilles, où le soleil est généralement plus présent, pensent parfois à tort être moins vulnérables à la grippe. Le virus circule également dans ces régions, rappelle pourtant Sophie Vaux

Comment améliorer la couverture vaccinale ?

Pour encourager davantage de seniors à se faire vacciner, des efforts de sensibilisation restent nécessaires. Rappeler que le vaccin est gratuit et facilement accessible est primordial, notamment dans les zones rurales où la couverture vaccinale est plus faible. Les professionnels de santé, comme les médecins et les pharmaciens, ont d’ailleurs un rôle crucial à jouer pour convaincre les indécis, conclut Santé publique France.