Grippe : une fillette «ne remarchera probablement plus jamais» à cause de complications

L'ESSENTIEL Aux États-Unis, une fille de 4 ans a développé une pneumonie, qui l’empêchait de respirer, après avoir attrapé la grippe.

Le 24 février, la jeune patiente a été transférée et les médecins lui ont diagnostiqué une encéphalopathie hypoxique ischémique, à savoir une lésion cérébrale grave.

"Elle aura probablement besoin d'un tube d'alimentation toute sa vie et qu'elle sera sans doute liée à un fauteuil roulant et incapable de marcher", estiment les praticiens.

Prendre "la grippe au sérieux", c’est le message que Bradley Boler, père de quatre enfants à Chillicothe dans l'Ohio, souhaite transmettre. Lors de l'émission Good Morning America, il a évoqué les dramatiques conséquences de cette infection respiratoire, qui peut être grave chez les personnes fragiles notamment les jeunes enfants, comme sa fille Locklynn "J'ai toujours pensé que la grippe se résumait à prendre des médicaments, à se reposer et que tout allait bien... et elle a frappé Locklynn."

Grippe : victime d’une lésion cérébrale grave, "elle était sous respirateur artificiel"

Tout a commencé fin février. À cette période, trois des quatre enfants de l’homme âgé de 31 ans ont été testés positifs au virus de la grippe. Si deux de ses filles allaient mieux quelques jours après, l’état de Locklynn, 4 ans, s’était aggravé, car elle a développé une pneumonie. "Elle a sauté du lit et couru aux toilettes. Elle s'est effondrée juste avant d'arriver à la porte de la salle de bain et on aurait dit qu'elle faisait une crise d'épilepsie. Je l'ai prise dans mes bras et je me suis rendu compte qu'elle ne respirait plus", a raconté l’agent de sécurité. Rapidement, sa fiancée et sa sœur ont pratiqué un massage cardiaque pendant qu'il les conduisait tous à un hôpital local près de leur domicile à Chillicothe. Durant au moins quatre minutes, la fillette a été privée d'oxygène avant d'être réanimée avec succès.

Le 24 février, la jeune patiente a été transférée par ambulance aérienne au Nationwide Children's Hospital de Columbus, dans l'Ohio. D’après Marlina Lovett, médecin titulaire de l'unité de soins intensifs pédiatriques, elle est arrivée "gravement malade" à l’hôpital. "Elle était sous respirateur artificiel. Elle était pratiquement insensible et son état était très critique à ce moment-là." Plus tard, les résultats des examens ont révélé que l’enfant souffrait d’une encéphalopathie hypoxique ischémique, une lésion cérébrale grave caractérisée par des myoclonies ou des spasmes musculaires. Début mars, elle était toujours sous respirateur artificiel et selon les praticiens, elle devrait rester à l'hôpital au moins pendant les prochains mois.

"La grippe est quelque chose que nous ne devons pas prendre à la légère"

"Il y a des inquiétudes au sujet de sa capacité à contrôler son corps avec des mouvements, de la façon dont elle sera éveillée à long terme. Nous ne savons pas dans quelle mesure elle sera capable d’interagir avec ses parents. Nous soupçonnons qu'elle aura probablement besoin d'un tube d'alimentation toute sa vie et qu'elle sera probablement liée à un fauteuil roulant et incapable de marcher. Mais, nous avons juste besoin de plus de temps pour voir ce que la récupération de Locklynn peut être", a déclaré Marlina Lovett.

Malgré ce diagnostic dévastateur, Bradley Boler a déclaré que sa famille et lui gardaient espoir. "Elle ne remarchera probablement plus jamais. Elle ne parlera plus jamais. Elle n'a aucune conscience. Mais, elle est petite. Elle pourrait toujours guérir. Nous sommes simplement pleins d'espoir. Nous avons beaucoup de proches qui nous soutiennent, des membres de notre famille et des amis." "La grippe est quelque chose que nous ne devons pas prendre à la légère, car elle peut rendre les enfants, les adultes et les personnes atteintes d'autres maladies très malades, et je pense que c'est ce que nous avons constaté avec Locklynn, et malheureusement, la grippe peut entraîner des complications très graves", a souligné la médecin titulaire de l'unité de soins intensifs pédiatriques.