Grippe : une fille décède après avoir contracté une pneumonie en Maine-et-Loire

L'ESSENTIEL En Maine-et-Loire, plus précisément à Saumur, une fille de 12 ans est morte des suites d’une pneumonie consécutive à un état grippal.

D’après l’ARS Pays de la Loire, "la semaine du 13 janvier 2025 montre des indicateurs en hausse que ce soient les recours aux soins pour syndrome grippal chez les enfants de moins de 15 ans."

C’est pourquoi la campagne de vaccination contre la grippe est prolongée jusqu’au 28 février 2025.

Le 26 janvier 2025, les parents d’une fille de 12 ans ont retrouvé leur enfant inerte dans sa chambre, peu après 5 heures du matin. Ce drame est survenu à Saumur (Maine-et-Loire). Quelques jours plus tôt, la jeune patiente avait consulté un médecin, car elle était "vraisemblablement" atteinte d’une grippe depuis une semaine. Cet état grippal a entraîné l’apparition d’une pneumonie, qui a provoqué son décès, selon une autopsie réalisée le 27 janvier 2025. Cet examen a révélé des poumons très abîmés qui semblent confirmer une grippe, d’après la procureure Alexandra Verron, interrogée par Ouest-France.

Pneumonie post-grippale : l’adolescente n’a pas pu être réanimée

La pneumonie est une complication courante de la grippe. "Au cours d’une pneumonie virale, le virus de la grippe peut lui-même se propager au niveau des poumons. Certaines personnes atteintes de pneumonie virale sont également infectées par des bactéries et développent une pneumonie bactérienne, cela peut se produire lorsque des bactéries (comme les pneumocoques ou les staphylocoques) attaquent les défenses affaiblies de la personne. Dans les deux cas, le patient peut présenter une aggravation de la toux, des difficultés respiratoires, une fièvre persistante ou récurrente et, parfois, une expectoration sanglante ou purulente", explique le Manuel MSD.

Dimanche, les pompiers, le SAMU et la police nationale sont venus à la rescousse de l’adolescente. Lorsqu’ils sont arrivés, elle était en arrêt cardiaque, selon Ouest-France. Après plusieurs tentatives, les secours ne sont pas parvenus à la réanimer avec un massage. Par la suite, la fille a donc été rapidement transportée aux urgences pédiatriques du CHU d’Angers, mais elle n’a pas survécu.

Grippe : "Des indicateurs en hausse que ce soient les recours aux soins chez les moins de 15 ans"

Pour rappel, l’épidémie grippe ne cesse de faire des ravages en France, notamment en Pays de la Loire, où le stade épidémique est atteint depuis la semaine du 9 décembre 2024. "La semaine du 13 janvier 2025 montre des indicateurs en hausse que ce soient les recours aux soins pour syndrome grippal chez les enfants de moins de 15 ans, les actes SOS Médecins pour syndrome grippal tous âges et les passages aux urgences pour syndrome grippal tous âges qui étaient à nouveau en augmentation, après une baisse observée la semaine précédente", peut-on lire dans un communiqué de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) de la région.

Face aux multiples cas de grippe, le gouvernement a décidé de prolonger la campagne de vaccination contre cette infection virale très contagieuse jusqu’au 28 février 2025. Le but ? Freiner la transmission, prévenir les formes graves et réduire les hospitalisations. L’ARS rappelle que la vaccination, associée au respect des gestes barrières, reste un rempart efficace, en particulier vis-à-vis des formes graves de la maladie. "Elle présente un double avantage : c’est à la fois une protection individuelle et collective. Plus le nombre de personnes vaccinées augmente, moins le virus circule. La vaccination est recommandée pour les personnes à risque, particulièrement les personnes de 65 ans et plus et leur entourage."