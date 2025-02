Grippe : l’épidémie montre des signes de faiblesse pour la première fois

L'ESSENTIEL Un ralentissement de l'épidémie est observé dans l'Hexagone.

Une diminution des indicateurs de la grippe est observée dans toutes les classes d'âge en ville et à l'hôpital.

Toutefois, l'activité grippale reste toujours très élevée, et plus particulièrement chez les enfants.

Après neuf semaines d’une circulation particulièrement importante, la grippe montre (enfin) des signes de fatigue. Lors de son dernier bilan hebdomadaire sur les virus de l’hiver publié le 5 février 2025, Santé publique France relate un "ralentissement de l'épidémie dans l'Hexagone" bien que "l’activité grippale toujours très élevée, plus particulièrement chez les enfants".

Le virus de la grippe faiblit, mais reste encore très actif

La semaine du 27 janvier au 2 février a enregistré les premières baisses des indicateurs de l’épidémie de grippe. Ces derniers étaient en diminution dans l’ensemble des classes d’âge. Le rapport note entre autres que la part d'activité grippe au sein de SOS Médecins enregistre un recul global de 2 points (25,7 %). Néanmoins, "l'activité en ville restait encore cette semaine à un niveau très élevé portée particulièrement par les enfants", prévient Santé publique France.

À l'hôpital, des signes d’amélioration sont aussi observés. Le syndrome grippal représentait 4,6 % des passages aux urgences contre 5,1 % une semaine plus tôt. Le nombre d’hospitalisations après passage pour syndrome grippal montre aussi des signes de fléchissement (-0,5 %). "Le niveau d'intensité tous âges confondus en 5e semaine de 2025 passait du niveau très élevé à un niveau élevé. Toutefois, il demeurait à un niveau très élevé chez les moins de 15 ans et restait élevé chez les 65 ans et plus."

Grippe : 121 décès depuis le début de l’épidémie

Au total, depuis le début du suivi de l’épidémie de grippe, 1.034 cas de grippe ont été admis en réanimation. 47 % d’entre eux avaient 65 ans ou plus. Parmi eux, la présence d’au moins une comorbidité était reportée pour 87 % des cas. Santé publique France indique aussi avoir identifié vingt cas de co-infections grippe/SARS-CoV-2 et 11 grippe/VRS.

Sur cette saison, on déplore actuellement 121 décès, dont 71 chez les 65 ans ou plus. "La part des décès avec une mention de grippe parmi les décès certifiés électroniquement était en légère baisse, mais restait très élevée (6,4 % en S05) par rapport aux épidémies précédentes", précisent les experts.