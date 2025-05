Grippe : deux vaccins sont à privilégier pour les personnes âgées, selon la HAS

L'ESSENTIEL Dans le cadre de la stratégie vaccinale contre la grippe saisonnière, la HAS recommande que les vaccins Efluelda et Fluad soient utilisés préférentiellement par rapport aux autres vaccins chez les personnes âgées.

Chez les plus de 65 ans, ils ont un "gain d'efficacité de 15 à 25 % par rapport aux vaccins standards."

Après une saison grippale particulièrement sévère cette année, la Haute Autorité de Santé (HAS) a revu sa copie en ce qui concerne la vaccination, qui permet de réduire le nombre de consultations et d'hospitalisations et ainsi de diminuer la tension élevée du système de soins. Pour rappel, celle-ci est recommandée chaque année principalement pour les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes (dès l’âge de 6 mois) atteintes de comorbidités.

"Un excès de mortalité de 14.000 décès en grande partie liée à la grippe"

"Chez les 65 ans et plus, la grippe a été mentionnée comme à l'origine d'environ 10.000 hospitalisations après un passage aux urgences pendant la saison 2023-24 et environ 20.000 en 2024-25. Pendant cette dernière saison, bien que les chiffres ne soient pas encore connus avec précision, il a été enregistré un excès de mortalité de 14.000 décès en grande partie liée à la grippe et concernant principalement des adultes de 65 ans et plus", signale l’autorité sanitaire.

Dans un communiqué, publié le 9 mai, elle a indiqué avoir requestionné la place des vaccins grippaux injectables haute dose Efluelda (Sanofi) et Fluad (Vifor France) dans la stratégie vaccinale contre la grippe chez les seniors. "Le premier est quatre fois plus dosé en antigènes et le second contient un adjuvant. Ils ont été conçus pour augmenter la réponse immunitaire chez les personnes âgées, particulièrement vulnérables, car la capacité de réponse immunitaire diminue avec l’âge (immunosénescence). En 2023-24 l'efficacité du vaccin standard était de 59 % chez les moins de 65 ans et de 38 % chez les 65 ans et plus."

Grippe : les deux vaccins ont un "gain d'efficacité de 15 à 25 % par rapport aux vaccins standards"

Ces derniers étaient, jusqu’à présent, jugés sans plus d’intérêt que d’autres vaccins. Cependant, la HAS met désormais en avant le fait qu’ils font finalement parti des vaccins les plus efficaces. Après avoir passé en revue des nouvelles données de la littérature montrant la pharmacovigilance, la tolérance et la capacité de ces deux vaccins à réduire le nombre d'hospitalisations chez les personnes âgées ainsi que le nombre de cas de grippe confirmés en laboratoire, l’autorité sanitaire recommande, en raison du "gain d'efficacité de 15 à 25 % par rapport aux vaccins standards", d’administrer de préférence les vaccins Efluelda et Fluad aux plus de 65 ans. Chaque année, ils pourraient entraîner "une réduction des hospitalisations (estimée entre 750 et 8.410) et des consultations (estimées entre 4.500 et 24.290) liées à la grippe" chez les personnes âgées.

"Les avis, attendus prochainement, de la commission de la transparence de la HAS en vue du remboursement des deux vaccins viendront compléter cette recommandation vaccinale. La commission d’évaluation économique et de santé publique rendra un avis médico-économique sur Efluelda", peut-on lire dans le communiqué.