Grippe, pneumocoque, tétanos : l’adhésion vaccinale diminue chez les personnes âgées

L'ESSENTIEL Selon le baromètre 2023 de Santé publique France, 84 % des Français déclarent être favorables à la vaccination en général.

Cependant, une baisse d’adhésion vaccinale est observée chez les personnes âgées, en comparaison aux années précédentes.

En effet, la vaccination contre la grippe saisonnière atteint 54 % chez les 65 ans et plus pour la saison 2024-2025 et moins de 20 % des seniors à risque élevé d’infections à pneumocoque sont correctement vaccinés.

"Pilier historique et fondamental de notre système de santé, la vaccination reste le moyen le plus efficace de se prémunir contre de nombreuses maladies infectieuses, et de diminuer le risque d’épidémie." C’est ce qu’a indiqué Santé publique France dans un bilan de la couverture vaccinale en France, publié ce 28 avril. À l’occasion de cette semaine européenne de la vaccination, elle a interrogé les citoyens au sujet de leur adhésion vaccinale. Son baromètre de 2023 révèle que 84 % des adultes sondés déclarent être favorables à la vaccination en général, avec une tendance à la hausse de la proportion de personnes très favorables à la vaccination par rapport à 2022. En revanche, l’adhésion vaccinale reste en revanche moins élevée chez les adultes disposant des diplômes ou des revenus les plus faibles, et a tendance à diminuer chez les personnes âgées, en comparaison aux années précédentes.

Vaccination : seuls 54 % des 65 ans et plus sont protégés contre la grippe saisonnière

Pour rappel, les seniors sont plus vulnérables aux infections, comme la grippe, le pneumocoque, la Covid-19 ou le zona pouvant entraîner des complications graves voire des hospitalisations, car leur système immunitaire devient moins efficace avec l’âge. Pourtant, les données montrent que le rappel du vaccin DTP (diphtérie-tétanos-poliomyélite) est réalisé chez seulement 50 % des 65 ans, 44 % des 75 ans et 34% des 85 ans. La vaccination contre la grippe saisonnière atteint 54 % chez les 65 ans et plus (47 % chez les 65-74 ans, 61 % chez les 75 ans et plus) pour la saison 2024-2025. Moins de 20 % des personnes âgées à risque élevé d’infections à pneumocoque sont correctement vaccinées.

Vaccination : "de nouvelles recommandations pour les personnes âgées"

Face à ces chiffres, l’autorité sanitaire compte remobiliser l’ensemble des professionnels de santé pour améliorer la vaccination des seniors est indispensable. Pour cela, elle compte sur "Mon bilan prévention." Il s’agit d’un nouveau rendez-vous gratuit avec un médecin, un pharmacien, un infirmier ou une sage-femme pour parler de sa santé et avoir des conseils personnalisés de prévention. Chez les 60-65 ans, cette consultation permet de vérifier le statut vaccinal et, si besoin, de faire un rattrapage.

"Cette année, de nouvelles recommandations ont été émises pour les personnes âgées : les vaccinations contre le pneumocoque et le zona sont désormais recommandées à l’ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus ; la vaccination contre le VRS (virus respiratoire syncytial) est désormais recommandée à toutes les personnes âgées de 75 ans et plus et à celles âgées de 65 à 74 ans et présentant des pathologies respiratoires et cardiaques chroniques." Ces nouvelles vaccinations s’ajoutent aux rappels de vaccination contre le DTP, de la vaccination annuelle contre la grippe et de la vaccination contre la Covid-19, "qui restent essentielles."