Grippe : faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants ?

L'ESSENTIEL Seuls 19 % des soignants sont vaccinés contre la grippe, un chiffre jugé "fou" par le ministre Yannick Neuder.

Il appelle les professionnels de santé à donner l’exemple face au retour de certaines maladies infectieuses.

Une proposition de loi vise même à rendre ce vaccin obligatoire pour les soignants.

Seulement 19 % du personnel hospitalier était vacciné contre la grippe durant l'hiver 2023-2024, selon le dernier rapport de la Haute Autorité de Santé (HAS). Un chiffre que le ministre délégué à la Santé Yannick Neuder juge tout simplement "fou". Le 31 juillet, sur France info, il a exhorté les professionnels de santé à "montrer l'exemple" en se faisant vacciner. "Au pays de Pasteur, au pays des Lumières, c’est quand même fou qu’on arrive à ce que 20 % seulement des soignants soient vaccinés."

Un appel à l’exemplarité et la pédagogie

Ce chiffre est en décalage troublant avec la population générale, dont 47,7 % s'étaient fait vacciner pendant la même période, selon Santé publique France. Parmi les plus de 65 ans, le taux atteignait même 54 %. Les professionnels de santé, eux, restent nettement en retrait, alors qu'ils sont en première ligne au contact des patients les plus vulnérables.

Pour Yannick Neuder, il y a urgence : "Je pense qu'on a un problème vis-à-vis de la vaccination et qu'il y a énormément besoin de faire de la pédagogie." Un discours qui résonne alors que "des pathologies reviennent en force", comme la rougeole ou la méningite, qui a déjà causé "plus de 60 décès" en France.

"L'ensemble des professionnels de santé de France, qu'ils soient dans un hôpital public, privé, dans un établissement médico-social, [doivent] donner l'exemple et se vacciner", selon le ministre. Une logique d'exemplarité, mais aussi de protection : "Quand vous êtes patient, c'est quand même plutôt tranquillisant de voir que votre professionnel de santé s'est vacciné."

Vers une obligation vaccinale ?

Du côté politique, la question va plus loin : une proposition de loi a été déposée en juillet pour "rétablir l'obligation de vaccination contre la grippe pour les professionnels de santé". Elle vise à ajouter ce vaccin à la liste des vaccins déjà obligatoires (DTP, hépatite B, coqueluche, rougeole...). Pour le Dr Mathias Wargon, chef des urgences à l'hôpital Delafontaine cité par France info, le dilemme est clair : "La vaccination contre la grippe, soit on prend des vraies mesures, soit on continue à raconter des choses, faire de la pédagogie, mettre trois affiches dans des hôpitaux et ça va rester pareil". Et de conclure : "Soit on rend la vaccination obligatoire, soit on continue à être dans les petites phrases."

Quant à une obligation vaccinale pour les résidents d'Ehpad, elle est encore à l'étude. "Le taux de vaccination des patients en Ehpad est déjà important, [...] autour de 85 %, donc je ne suis pas sûr qu'il y aura forcément un énorme gain", selon Yannick Neuder. Il rappelle toutefois que la vaccination y est "fortement conseillée", compte tenu de la fragilité des résidents : "On sait très bien que les patients en Ehpad sont souvent les patients les plus âgés avec une comorbidité importante et surtout une vie en communauté, on sait bien que c'est là qu'on cumule l'ensemble des risques."