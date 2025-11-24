Grippe : près de 8 millions de Français se sont déjà fait vacciner

L'ESSENTIEL Au 20 novembre, 7.932.585 doses ont été injectées contre 6.542.638 doses à la même date en 2024.

Cela représente 21 % de plus que l’an dernier.

"Beaucoup de Français ne présentant aucun facteur de risque ont également décidé de se faire vacciner, en payant leur vaccin ou en se faisant vacciner gratuitement en entreprise", selon l’infectiologue Anne-Claude Crémieux.

7.932.585 doses. C’est le nombre de doses de vaccin contre la grippe qui ont été administrées au 20 novembre. Selon FranceInfo, qui analysé les chiffres des remontées hebdomadaires des pharmaciens, compilés par IQVIA et disponibles sur le site data.gouv.fr., cela représente une hausse de 21 % par rapport à l’année dernière, où le nombre de Français vaccinés était estimé 6.542.638 doses à la mi-novembre.

Depuis le début de la campagne de vaccination, qui a débuté le 14 octobre, c’est une très grande majorité de personnes dites à risque qui ont pris leur disposition pour se protéger de la cette maladie contagieuse, et notamment de ces complications (cardiaques, infections pulmonaires, aggravation d'une maladie chronique, hospitalisations, décès.) Parmi les patients vulnérables qui ont bénéficié de la vaccination cette année, on retrouve les seniors, les femmes enceintes ou les malades chroniques. "Beaucoup de Français ne présentant aucun facteur de risque ont également décidé de se faire vacciner, en payant leur vaccin ou en se faisant vacciner gratuitement en entreprise", indique le journal. Il s’agit d’une "très bonne nouvelle", selon l’infectiologue Anne-Claude Crémieux, présidente de la commission technique des vaccinations de la Haute autorité de santé (HAS) qui a été interrogée par FranceInfo. En parallèle, ce dimanche 23 novembre, les sénateurs ont approuvé la vaccination obligatoire contre la grippe des soignants exerçant à titre libéral, qui avait été écartée par les députés lors de l’examen en première lecture du budget de la Sécurité sociale.

Grippe : les indicateurs restent à leur niveau de base

Pour rappel, l’ensemble des indicateurs pour la grippe sont encore à leur niveau de base dans toutes les régions, à l'exception de Mayotte, en phase pré-épidémique depuis la semaine fin octobre, d’après le dernier bilan de Santé publique France. Néanmoins, l’autorité sanitaire met en avant une légère augmentation des indicateurs était observée en ville, plus particulièrement chez les 0-18 ans. "Le taux de positivité était en nette augmentation et le plus élevé dans cette classe d'âge marquant un début de circulation des virus grippaux dans cette population."

En outre, une nouvelle souche du virus de la grippe A (H3N2), appelée sous-clade K, circule et est devenue dominante au Royaume-Uni. Ayant "muté sept fois au cours de l'été, la rendant plus virulente que la normale", elle est responsable d’une hausse des cas de grippe, principalement chez les jeunes adultes et les enfants, d’après les autorités sanitaires qui ont lancé l’alerte dans le British Medical Journal. "Cette nouvelle souche de grippe est préoccupante, alors que la saison grippale s'annonçait déjà importante", a signalé, au journal The Guardian, Caroline Abrahams, directrice de l'association caritative Age UK.