Grippe : faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants et résidents d'Ehpad ?

L'ESSENTIEL Le vaccin contre la grippe pourrait devenir obligatoire pour les soignants et les résidents d’Ehpad.

Seuls 19 % des personnels hospitaliers et 22,4 % de ceux en Ehpad étaient vaccinés en 2024.

Si elle est adoptée par les députés, la mesure ne pourra entrer en vigueur qu'après avis favorable de la Haute Autorité de santé.

Chaque hiver, la grippe revient frapper les populations les plus fragiles, avec un lourd tribut. Plus de 17.500 décès lui ont été attribués en France lors de la saison 2023-2024, selon Santé publique France. Face à ce constat, le gouvernement de Sébastien Lecornu souhaite inscrire une obligation vaccinale contre la grippe pour certaines populations dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026. Une mesure qui doit être examinée par les députés... et qui fait déjà débat.

Une double obligation vaccinale en vue

La campagne de vaccination contre la grippe a débuté le 14 octobre et se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2026. Actuellement, le vaccin est seulement recommandé pour les personnes à risque de souffrir d’une forme grave de la maladie : les plus de 65 ans, les moins de 65 ans (y compris les enfants dès l’âge de 6 mois) atteints de maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes souffrant d’obésité...

Le texte, qui viendrait modifier le code de la santé publique, prévoit de rendre le vaccin obligatoire pour deux catégories : les professionnels de santé, quel que soit leur mode d'exercice (hôpital, libéral, établissements médico-sociaux), et les résidents d'Ehpad, de résidences autonomie ou de petites unités de vie, "sauf contre-indication médicale reconnue". L’objectif, "protéger ceux qui sont le plus exposés ou les plus vulnérables", plaide le ministère de la Santé.

Cette obligation, si elle est adoptée par les députés, ne pourra toutefois entrer en vigueur qu'après avis favorable de la Haute Autorité de santé (HAS), saisie pour évaluer la pertinence de la mesure. Pour l'heure, la HAS se montre prudente. En 2023, son président Lionel Collet rappelait que l'obligation vaccinale avait été suspendue en 2006, et qu'"il suffirait de lever la suspension par décret".

Une couverture encore trop faible

L'enjeu est de taille : la couverture vaccinale reste très insuffisante parmi les soignants. Seuls 19 % des personnels hospitaliers et 22,4 % de ceux en Ehpad étaient vaccinés l'an passé. Côté résidents, la situation est meilleure : 82 % des seniors en Ehpad étaient vaccinés en 2023. Des chiffres qui s'expliquent en partie par l'efficacité démontrée du vaccin Efluelda, spécialement conçu pour les personnes âgées. Il offre "une protection supérieure chez les seniors contre les hospitalisations dues à la pneumonie ou à la grippe", selon le laboratoire Sanofi.

Reste que la question d'une obligation vaccinale suscite des réticences. Auprès de France Info, la Fédération nationale des associations de personnes âgées en établissements (FNAPAEF) dénonce notamment une mesure contraire "à la liberté individuelle des résidents" et "au code de la santé publique".