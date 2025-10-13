Grippe : faut-il vacciner les enfants ?

Une injection annuelle pour se protéger des formes graves de la grippe. Mardi 14 octobre, la nouvelle campagne de vaccination contre cette maladie virale démarre en France hexagonale, en Guyane et aux Antilles. "Le virus de la grippe sévit habituellement d'octobre à mars, rappelle l’Assurance Maladie. Parce qu'il évolue chaque année, il est indispensable de s'en protéger et de se faire vacciner tous les ans dès l’ouverture de la campagne."

Vaccination contre la grippe : une prise en charge par l’Assurance Maladie pour les enfants

La vaccination est recommandée pour les personnes à risque de faire une forme grave : personnes âgées de 65 ans et plus, celles de plus de 6 mois souffrant de certaines maladies chroniques, femmes enceintes, personnes soufrant d’obésité ou celles résidant dans un établissement de soins de suite ou médicosocial. Les professionnels de santé en contact avec des personnes à risque, l’entourage des personnes immunodéprimées ou encore les aides à domicile en contact avec des personnes vulnérables sont aussi concernés. Pour tous ces individus, l’Assurance Maladie rembourse à 100 % le vaccin. Pour les enfants de 2 à 17 ans, non-atteints d’une maladie chronique, l’organisme prend en charge 65 % du vaccin.

Comment se déroule la vaccination contre la grippe pour les enfants ?

"Les enfants de 2 à 17 ans ne souffrant pas de maladies chroniques (sans comorbidités) peuvent se voir proposer la vaccination par le professionnel de santé qui les suit, développe l’Assurance Maladie sur son site. Ils ne reçoivent pas de bon de prise en charge (…). Le professionnel qui leur propose la vaccination imprime un bon de prise en charge spécifique. Le patient récupère le vaccin en pharmacie sur présentation de ce bon et de la carte Vitale." L’administration du sérum peut ensuite être faite par un médecin, une sage-femme ou un infirmier. Il faut deux semaines, en moyenne, pour que le produit soit efficace. La campagne de vaccination se terminera le 31 janvier prochain.

Grippe : les enfants sont aussi concernés par la maladie

En 2024-2015, l’épidémie de grippe avait été précoce : elle avait commencé dès le début du mois de décembre, et s’était achevée fin février, d’après le bilan réalisé par Santé Publique France. L’agence avait révélé une "sévérité marquée dans toutes les classes d’âge, avec 29.000 hospitalisations après passage aux urgences pour grippe/syndrome grippal". Elle indique que la sévérité a été particulièrement significative chez les moins de 5 ans et les plus de 65 ans. Concernant les données récoltées par SOS médecins, ces professionnels ont relevé une "intensité d’activité" liée à la grippe, soit une forte proportion de consultations liées à la grippe ou au syndrome grippal parmi les actes pratiqués, dans "toutes les classes d’âge mais plus particulièrement les 0-14 ans, chez lesquels le niveau d’intensité a été très élevé durant 3 semaines en janvier (S03 à S05), avec un pic record de 36 % chez les 5-14 ans". Si la vaccination offre une protection contre la maladie, il est nécessaire d'appliquer les gestes barrières pour réduire le risque de contamination et/ou transmission.