Bactérie mangeuse de chair : une femme sauvée par du bicarbonate de soude

En décembre 2023, Beatrice Johnson a fait un grave choc septique et développé une infection appelée fasciite nécrosante qui “mangeait” son nez. Alors que son pronostic vital était engagé, les médecins ont tenté de la sauver en ajoutant du bicarbonate de soude à son traitement comme alternative à la dialyse.

La Britannique de 60 ans assure dans la presse anglaise qu’elle doit la vie à ce produit très courant, aussi appelé bicarbonate de sodium.

À quelques jours de Noël, la soixantenaire a commencé à se sentir faible. Au fil des heures, son état a empiré au point qu'il a eu beaucoup de difficultés à monter les marches de son logement. Elle s’est alors décidée à appeler les secours. "Quand les ambulanciers sont venus, ils n'ont pas pu trouver ma tension artérielle. Ils ont été surpris que je sois encore consciente", a confié Béatrice au Mirror.

Les examens réalisés à l'hôpital ont révélé qu’elle souffrait d’un sepsis évoluant vers sa forme grave : choc septique. Le sepsis, anciennement appelé septicémie, est provoqué par une réponse anormale du système immunitaire face à une infection. La cause du trouble de la Britannique n’est pas connue. "Je n'ai aucune idée de la façon dont j'ai eu un sepsis, cela aurait pu être un ligament déchiré dans mon pouce", a-t-elle expliqué.

Ses reins ont commencé à montrer des signes de défaillance. La patiente a alors perdu connaissance et a été placée sous assistance respiratoire. Son état s’est tellement aggravé que les médecins ont appelé ses 3 enfants pour qu’ils puissent lui faire leurs adieux.

Dans une dernière tentative de la sauver, elle affirme que les médecins ont introduit du bicarbonate de soude dans sa perfusion. Interrogé par le Sun, un représentant de l'hôpital a confirmé que "le traitement au bicarbonate de sodium est couramment utilisé dans nos unités de soins intensifs". Il sert d’alternative à la dialyse pour certains malades.

Après avoir reçu ce nouveau traitement, la femme de 60 ans s’est progressivement rétablie et est sortie du coma une semaine plus tard.

"Je me souviens d'avoir regardé autour de moi beaucoup de tubes qui sortaient de mon corps. Je ne pouvais communiquer qu'en clignant des yeux, mais je pouvais sentir que j'étais en voie de guérison."

À son réveil, Beatrice a appris que son nez avait été touché par une fasciite nécrosante que les Anglophones appellent aussi “maladie mangeuse de chair”. Ils la surnomment ainsi, car elle attaque les tissus cutanés.

Les médecins lui ont administré des antibiotiques pour enrayer l’infection bactérienne. Aujourd’hui elle est guérie, mais le bout de son nez est toujours engourdi. Elle est finalement sortie de l'hôpital le 2 février dernier après 43 jours d’hospitalisation.

"Je suis choqué d'être toujours là." "Je n'aurais jamais pensé que le bicarbonate de soude me sauverait la vie", a-t-elle confié à la presse britannique.

Woman ‘hours from death’ after bacteria ate her nose is saved by baking soda

https://t.co/AMAlAWQXF3