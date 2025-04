Autisme : certains signes seraient visibles dès 9 mois, selon une étude

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, les signes d'autisme pourraient être détectés dès la première année de vie.

Les nourrissons de 9 mois qui étaient considérés comme agités ou qui avaient du mal à s'adapter et plus de difficultés à dormir, étaient plus susceptibles de montrer des signes d'autisme précoce à 12 mois.

Si les résultats sont confirmés, ils pourraient aider à répérer plus précocement les enfants touchés par l'autisme.

Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) sont généralement diagnostiqués lorsque les enfants ont entre 3 et 5 ans. Mais des signes pourraient aider à le repérer dès 9 mois, selon des chercheurs du Thompson Center for Autism and Neurodevelopment de l’université du Missouri.

Leur étude a été publiée dans la revue Nature.

Agitation, difficultés à s’adapter ou à dormir : les premiers signes d’autisme ?

Afin de mieux comprendre l’autisme, les chercheurs ont suivi 322 bébés. Les parents devaient répondre à des questions concernant le tempérament et la capacité d’adaptation de leur enfant âgé de 9 mois. Aux 12 mois du petit, ils remplissaient un questionnaire de dépistage de l'autisme évaluant ses capacités de communication, ses sensibilités sensorielles et ses comportements restrictifs ou répétitifs. Il permettait par exemple de savoir si le nourrisson répondait à son nom ou était gêné par des bruits forts comme ceux de l'aspirateur.

"Nous avons découvert que les nourrissons de 9 mois qui étaient considérés comme plus agités, avaient plus de mal à s'adapter, plus de difficultés à dormir et plus de retards dans l'atteinte des étapes du développement, étaient plus susceptibles de montrer des signes d'autisme précoce à 12 mois", explique Stephen Sheinkopf, chercheur principal de l'étude et professeur de pédiatrie.

Autisme : repérer précocement pour améliorer la prise en charge

L’équipe conclut que les informations rapportées par les parents sur le comportement d'un nourrisson peuvent aider à détecter les signes d’autisme ou de retards de développement beaucoup plus précocement qu’on ne le pensait. "Les parents sont intuitifs", souligne Stephen Sheinkopf. "Ce sont des experts de leurs enfants, et nous essayons maintenant de trouver de meilleures méthodes pour mesurer ce qu'ils remarquent chez eux."

Il est trop tôt pour assurer que ces premiers signes aboutissent à un diagnostic formel d'autisme. Toutefois, si les résultats sont confirmés, ils pourraient aider à identifier les nourrissons ayant besoin d’une intervention précoce et fournir aux pédiatres un baromètre à utiliser lors de l'évaluation du développement du nourrisson.